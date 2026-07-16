TV Azteca y Grupo Salinas emitieron un posicionamiento oficial luego de la controversia generada por los comentarios del conductor Pedro Sola, quien desató una ola de críticas en redes sociales tras hacer declaraciones sobre envenenar a los perros y disparar a sus dueños durante una emisión del programa Ventaneando.

A través de un comunicado titulado "Aliados de los animales: Nuestro compromiso permanente", ambas empresas aseguraron que las expresiones realizadas recientemente "no reflejan lo que promovemos como organización" y reiteraron que mantienen un compromiso firme con la protección y el bienestar animal.

TV Azteca se deslinda de las declaraciones de Pedro Sola

En el comunicado, TV Azteca y Grupo Salinas señalaron que desde hace años han impulsado iniciativas para promover el respeto hacia los animales y han dado espacio a organizaciones, fundaciones y ciudadanos dedicados a su protección.

"En TV Azteca y Grupo Salinas creemos firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos", señala el documento.

Asimismo, la empresa recordó que ha documentado casos de maltrato animal y ha abierto sus plataformas para visibilizar el trabajo de activistas y organizaciones dedicadas al bienestar de los animales.

"No representan nuestros valores"

El posicionamiento también hace referencia directa a la polémica generada en días recientes, aunque sin mencionar por nombre a Pedro Sola.

"Expresiones recientes, contrarias a estos valores , no reflejan lo que promovemos como organización. Por ello se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representaron ese compromiso", indicó la empresa.

Con ello, TV Azteca dejó claro que las declaraciones del conductor no representan la postura institucional de la televisora ni de Grupo Salinas.

Las medidas que anunció TV Azteca tras la controversia

Además del pronunciamiento, la empresa informó que implementará nuevas acciones para fortalecer una cultura de respeto hacia los animales entre su personal.

Entre las medidas anunciadas destacan:

Un programa de sensibilización sobre bienestar animal.

Capacitación para equipos corporativos y de producción.

Acciones enfocadas en reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en todos sus proyectos.

La empresa afirmó que estas iniciativas buscan fortalecer el compromiso institucional con la protección animal.

TV Azteca reafirma su compromiso con los animales

El comunicado concluye reiterando que la protección animal seguirá siendo una prioridad para la empresa.

"Nuestro compromiso con la protección animal permanece firme. Seguiremos siendo aliados de los animales", concluye el posicionamiento.

La publicación del mensaje ocurre después de que las declaraciones de Pedro Sola generaran una fuerte reacción en redes sociales y provocaran críticas por parte de usuarios y organizaciones defensoras de los animales, lo que llevó al conductor a ofrecer una disculpa pública.