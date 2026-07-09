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Después de generar polémica en México y Argentina por sus comentarios de odio, el periodista Eduardo Feinmann emitió una “disculpa” a través de su programa de televisión, aunque siguió criticando a los mexicanos llamándolos “hambreados” y arremetió en contra de la presidenta mexicana.
En una respuesta dada en vivo, Feinmann dijo que sus comentarios hacia México fueron mal interpretados ya que se hicieron dentro de una plática exclusivamente de futbol y del desempeño de la Selección Mexicana en el partido contra Inglaterra.
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Según apuntó, no hizo comentarios de odio ni xenófobos sobre la gente mexicana o su cultura. Esto dijo:
“Hice un comentario que generó un enojo de millones de mexicanos, y la verdad tienen razón en enojarse conmigo. Quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio, estábamos hablando de futbol. Los mexicanos son, en el futbol, son tan pasionales como los argentinos en el futbol. No estuvo dirigido contra el pueblo mexicano, de ninguna manera”.
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Agregó: “Cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, corresponde aclararlo. Lo hago con el corazón en la mano. Si pudiera tener aquí la bandera de México, la tendría. Porque me parece que México es más que un gobierno, mucho más que una discusión política, mucho más que una rivalidad futbolística. Es un país con una historia tan extraordinaria, con una cultura admirada por todo el mundo, con un pueblo orgulloso de sus raíces, de su familia, de la madre, de la bandera, las tradiciones, cosas que yo admiro”.
“Si un mexicano sintió que mis palabras lo estaban alcanzando personalmente, quiero decirle que ese no fue el sentido de lo que dije (...) Una pasión deportiva nunca debería confundirse con el desprecio hacia un pueblo. Yo no tengo desprecio por el pueblo mexicano", apuntó si emitir pronunciar un perdón o una disculpa.
A pesar de que usó el espacio de su programa para apaciguar las aguas y reconocer que se había pasado de la raya, Feinmann alegó el derecho a la libre expresión y en ningún momento el periodista pronunció una disculpa literal, hecho que encendió aún más el debate y las críticas en redes sociales.
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Periodista argentino arremete contra Sheinbaum
Aunado a esto, Feinmann se dirigió en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la atención que le dio en su mañanera del miércoles, en la que lo llamó “presunto periodista” y “aliado de la derecha mexicana que no quiere a México” por su cercanía con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
El argentino dijo en torno a esto: “La presidenta Sheinbaum se ocupó de mí, un insignificante periodista, según ella, un pseudo periodista, y esa conferencia mañanera que hace, se ocupó de mí. ¿No tiene cosas más importantes, señera, en serio? Corrupción, narcotráfico, pueblo hambreado, inseguridad. ¿No tiene cosas más importantes que ocuparse de mí?”.
Y agregó reconociendo a los mexicanos: “Mire, los mexicanos, yo aprendí de los mexicanos, hoy sometidos por una izquierda atroz en su país, son familias que trabajan todos los días, que se rompen el lomo, se rompen el alma. Vi a los abuelos transmitir las tradiciones a sus hijos, a sus nietos. Son las madres mexicanas las que sostienen el hogar, son los chicos que sueñan con un futuro mucho mejor en México”.
Adentrándose en el tema político, Feinmann acusó a Sheinbaum de ser una “populista y socialista del siglo XXI”, una “aliada de los peores del planeta: Chávez, Maduro, Castro y Díaz Canel (...) a usted le gusta los dictadores, es igual a ellos”.
“Su gobierno populista es lo peor, señora, ocúpese de las cosas importantes”, dijo y remató que él y Argentina están más ocupados en no ser “socios de los narcotraficantes” como presuntamente es Sheinbaum.
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