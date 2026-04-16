¿Te gustaría viajar en un crucero mientras conoces a Loki en el atrio? ¿O disfrutar de un bar con temática de Cruella de Vil? Esto es posible en el Disney Destiny, nuevo crucero de Disney que navega —desde noviembre– por las aguas del Caribe.

Por primera vez, Disney Cruise Line da el protagonismo a los villanos con un asombroso barco diseñado para unas vacaciones familiares inolvidables. Hay decoración de Hércules y sus villanos por todas partes y te sorprenderá el salón principal con Black Panther.

Disney Destiny

Cuenta con itinerarios de cuatro y cinco días. Zarpa desde Fort Lauderdale, Florida, y navega por diversos puntos del Caribe Oriental y Occidental, incluyendo las islas Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay en Lighthouse Point. Como sale desde Florida, es necesario contar con visa estadounidense de turista.

Actividades para toda la familia en el Disney Destiny

Quizá una de las principales ventajas de viajar en un crucero Disney es que hay entretenimiento para toda la familia. Aquí algunas de las actividades que pueden realizar.

Niños:

Las atracciones acuáticas están en toda la cubierta. Pueden disfrutar del tobogán AquaMouse. Hay piscinas familiares y se proyectan películas Disney.

También hay clubes infantiles. Espacios exclusivos para niños con decoración temática de películas, juegos interactivos y encuentros cercanos con sus personajes favoritos de Disney. Los encuentros son mucho más prolongados y de calidad, a diferencia de los que se suelen vivir en los parques temáticos.

Los adultos no tienen que preocuparse por dejar a sus niños ahí porque el personal cuida de ellos en todo momento. Mientras los niños juegan y experimentan su independencia en un espacio seguro, los adultos pueden irse a descansar o a divertirse a las instalaciones del crucero.

Por ejemplo, dentro de Disney’s Oceaneer Club, los niños de entre 3 y 10 años podrán disfrutar de espacios interactivos inspirados en Marvel, las Princesas, Star Wars, Mickey y Minnie. Para los más pequeños, de 6 meses a 3 años, hay un servicio de guardería en It’s a Small World Nursery.

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Adolescentes:

Por supuesto, los adolescentes pasarán un gran rato en las piscinas, el cine o teatro del barco, pero también hay clubes especiales para ellos a bordo del Disney Destiny.

En Edge, los adolescentes de 11 a 13 años podrán pasar momentos divertidos, socializar y jugar en un espacio dinámico y lleno de color, ambientado como un loft urbano de Nueva York.

Por otro lado, Vibe estará dirigido a jóvenes de 14 a 17 años y ofrecerá un ambiente tipo loft moderno, ideal para convivir, ver películas, jugar y participar en actividades grupales diseñadas especialmente para su edad.

Adultos:

¿Pensabas que los cruceros de Disney eran solamente para niños? Es una idea equivocada, pues el Disney Destiny tiene múltiples espacios exclusivos para adultos. Para empezar, en la cubierta hay piscinas, bares, cafeterías y espacios con camastros sólo para mayores de edad.

Quienes prefieran relajarse en Senses Spa pueden recibir desde tratamientos faciales hasta acupuntura. Hay saunas, jacuzzis, salas de masaje, baños relajantes y todo lo necesario para consentirse. Todo, con fantásticas vistas al océano.

También hay bares. El favorito es De Vil Piano Lounge: brinda una atmósfera elegante y sofisticada inspirada en Cruella de Vil, con coctelería temática. En ciertos horarios, Cruella pasa a saludar.

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Otro es Cask & Cannon, un pub diseñado con temática de piratas y elementos decorativos que simulan tesoros recuperados. Perfecto para tomar una cerveza artesanal mientras ves deportes.

The Sanctum está inspirado en Doctor Strange y podrás disfrutar de cócteles con un toque místico y experiencias interactivas.

Y si amas los parques, otro imperdible será Haunted Mansion Parlor, un bar ambientado en la icónica atracción de Disney, que combina una estética misteriosa con detalles interactivos.

Por un costo extra, hay restaurantes de alta gastronomía únicamente para adultos. Son Enchanté, con sabores franceses; y The Rose, un lugar ideal para disfrutar una bebida antes o después de la cena con detalles inspirados en La Bella y la Bestia.

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Restaurantes a bordo del Disney Destiny

Uno de los ejes de Disney Cruise Line son sus restaurantes temáticos. Todos siguen un sistema de cenas por rotación que permiten a los huéspedes disfrutar de todos los restaurantes durante su estancia. Estos son los que disfrutarás a bordo del Disney Destiny.

Pride Lands: Feast of The Lion King. Es el más llamativo porque está inspirado en El Rey León y, además de una cena con ingredientes africanos, podrás ver una puesta en escena de la película con canciones, baile y mucha alegría.

Worlds of Marvel. Como su nombre lo dice, está inspirado en el universo de Marvel y el gran plus es que hay encuentros con personajes como Rocket y Groot.

1923. Es el restaurante que honra la historia de la compañía Disney, con objetos de colección que remarcan el papel de los animadores.

Los restaurantes anteriores están incluidos en la tarifa que pagas; lo mismo pasa con el buffet. Sin embargo, por un costo extra puedes adquirir una bebida en Café Megara y Café Mérida. También hay una heladería llamada Edna Á La Mode.

Espectáculos para ver en el Disney Destiny

Todos los barcos de Disney ofrecen entretenimiento a bordo y lo más aclamado son las obras de teatro al estilo Broadway. Como este barco es de Héroes y Villanos, uno de los shows cuenta la historia de Hércules, Megara y Hades con música, efectos especiales y actuaciones impresionantes.

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Otros espectáculos son “Frozen, Un Espectáculo Musical” y “Disney Seas the Adventure”, una producción con personajes como la Capitana Minnie Mouse, Goofy y más.

También puedes ver los estrenos de Disney en el cine del barco y hay encuentros con personajes como Hades, el Capitán Garfio, el Sr. Smee, Jack Sparrow, Cruella de Vil, Maléfica y Loki.

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