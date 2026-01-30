La comunidad artística de la televisión mexicana quedó sorprendida al anunciarse el fallecimiento del productor Pedro Torres Castilla a los 73 años de edad en la Ciudad de México.

"Partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, madre, nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento ", así lo reveló la familia a través de una esquela publicada en las redes sociales del fotógrafo.

¿Quién era Pedro Torres y cuál es su legado en Televisa?

Durante su trayectoria profesional fue cineasta, publicista y productor musical de diversos artistas, además de ser una de las mentes creativas de los mayores éxitos de Televisa, entre los que están:

El primer reality en México: Big Brother

La serie Mujeres Asesinas: que permitió a la audiencia conocer a las protagonistas de la televisión en otra faceta actoral, entre los rostros que participaron están Silvia Pinal

Proyecto Operación Triunfo: enfocado a impulsar las carreras musicales de la infancia de la época

Fue el creador de varios videos musicales de icónicos videos musicales de Luis Miguel, como: "La media vuelta" y "La Incondicional"

Aunque, Pedro Torres era cuidadoso con su vida personal es de conocimiento público que durante su juventud formó una familia con Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo.

El productor era muy querido entre el medio artístico por lo que varios cantantes y actrices ha enviado sus condolencias a la familia:

Anahí y Poncho Herrera, ex RBD

Ana Brenda

Carlos Rivera

Paola Rojas

Pepillo Origel

¿Cómo reaccionó Lucía Méndez tras la muerte de Pedro Torres?

Tras enterarse del fallecimiento de su expareja, Lucía Méndez publicó un emotivo mensaje junto con una foto de hace unos años en el que aparece con el productor y su hijo.