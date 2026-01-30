El Club América este fin de semana buscará remontar en la tabla de posiciones de la Liga MX frente a los Rayados del Necaxa que también han tenido un arranque complicado.

Aunque apenas se han disputado las primeras jornadas del Torneo de Clausura 2025-2026, los aficionados más jóvenes de las Águilas ya quieren ver a su equipo dentro del top o al menos gritar un gol.

Sin embargo, los que tienen más tiempo amando la camiseta saben que todo podría cambiar en los siguientes encuentros.

¿Cuándo juega América vs Necaxa?

Este partido es uno de los más esperados del fin de semana por lo que te damos los detalles para que no te lo pierdas.

Cuando : sábado 31 de enero

: Dónde : Estadio Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

: Estadio Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México Hora : 4:00 de la tarde

: 4:00 de la tarde En este canal puedes ver la transmisión: Canal 5 y vía streaming por VIX

Recuerda que los Rayados en esta oportunidad buscarán quitarse el trago amargo que les dejó su derrota contra Atlas, 1-0, en el partido de la jornada 3 para subir en la tabla.

¡Vayamos juntos al Estadio Azulcrema! 🦅



J4 ⚔️ América vs. Necaxa

🎟️ Venta en línea: https://t.co/Z9MqIutkFc

💳 Abono CL26: https://t.co/pR2DKJMeq5



Pintemos nuestro estadio de amarillo 🏟️💛 pic.twitter.com/TRhUhZyvqF — Club América (@ClubAmerica) January 27, 2026

¿Cuáles son los partidos de la Liga MX 2026 que se jugarán este sábado 31 de enero?

Los partidos de futbol que se esperan este sábado 31 de enero de la Jornada 4 de la Liga MX son:

Atlas vs Mazatlán

Atlético de San Luis vs Chivas del Guadalajara

Monterrey vs Tijuana

León vs Tigres

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX y quien la encabeza?

Aunque este fin de semana habrá cambios en la tabla de posiciones donde en Necaxa tiene el 13 lugar y en el puesto 15 está el América, estos son el Top 6 que los equipos de la liga mexicana de futbol que encabezan el torneo: