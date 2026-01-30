Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia después de que ambos emergieron victoriosos el viernes épicas semifinales a cinco sets, cargadas de dramatismo.

Alcaraz, el número uno del mundo, se impuso al tercero Alexander Zverev, por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 en un partido que comenzó en el calor de la tarde y, culminó cinco horas y 27 minutos después, para convertirse en la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.

Eso retrasó el inicio del partido de Djokovic contra el campeón defensor Jannik Sinner un par de horas. El dueño de 24 títulos de Grand Slam finalmente selló un triunfo por 3-6, 6-3, 4-4, 6-4, 6-4 poco después de la 1:30 de la mañana.

Djokovic alcanzó su undécima final del Abierto de Australia al poner alto a una racha de cuatro derrotas en semifinales en cuatro grandes consecutivos. Alcaraz disputará su primera final en el Melbourne Park y aspira a ser el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera.

En la primera semifinal, Alcaraz superó calambres y una lesión para derrotar a Zverev en un duelo de ida y vuelta. A sus 22 años, el español aspira a ser el hombre más joven en completar el Grand Slam.

¿Cuál es récord que rompió Alcaraz en la semifinal más larga del torneo?

El Alcaraz-Zverev fue el partido más largo del torneo hasta ahora, y la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia, superando el clásico de 2009 entre Rafael Nadal y Fernando Verdasco.

“Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera”, dijo Alcaraz. “Nos llevamos al límite físicamente. Llevamos nuestros cuerpos hasta el extremo y el nivel del quinto set fue realmente muy alto”.

“Colocaría este partido en el primer lugar entre los mejores que he ganado en mi carrera”, añadió.

¿Cómo fue la semifinal histórica de Alcaraz vs Zverev en el Abierto de Australia?

Alcaraz estuvo a dos puntos de sellar su triunfo en el tercer set de un torneo donde no había cedido una manga en las cinco rondas previas.

En el quinto set, estaba por detrás después de perder el primer juego y no logró romper el saque de su rival hasta que Zverev sacó para ganar en el décimo.

Preguntado sobre cómo pudo recuperarse a pesar de estar tan cerca de la derrota, Alcaraz reconoció que sufrió, pero que "estuve creyendo, creyendo, todo el tiempo”.

“He estado en estas situaciones, he estado en este tipo de partidos antes, así que sabía lo que tenía que hacer”, dijo. “Tenía que poner mi corazón en el partido. Creo que lo hice. Luché hasta la última bola”.

El número uno del mundo tenía una ventaja de dos sets y parecía estar en la forma que le hizo ganar el Abierto de Estados Unidos el año pasado y le ha ayudado a repartirse equitativamente los últimos ocho majors con Sinner.

Pero en el noveno juego del tercero, el español comenzó a cojear y parecía tener problemas en la parte alta de la pierna derecha. Tras mantener su servicio para 5-4, pidió un tiempo muerto médico en el cambio de lado de la cancha. Pudo haberse tratado de un calambre, pero se frotó la cara interna del muslo derecho y llamó al fisioterapeuta, que le masajeó esa zona.

Zverev estaba visiblemente molesto y habló con un oficial del torneo cuando a su rival se le concedió un descanso de tres minutos para ser atendido.

“ Estaba teniendo calambres, así que normalmente no puedes tomar un tiempo muerto médico por calambres ”, dijo Zverev. “¿Qué puedo hacer? No me gustó, pero no es mi decisión",

“Pero, para ser honesto, no quiero hablar de esto ahora, porque creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido en Australia. No merece ser el tema ahora” , agregó.

A pesar de su limitada movilidad, Alcaraz pudo pegar golpes ganadores y se puso 6-5 antes de volver a ser atendido por el fisioterapeuta en el cambio de lado para un nuevo masaje en la zona.

Cuando volvió a saltar a la pista, el público le brindó un apoyo entusiasta. Zverev cometió una doble falta al inicio del siguiente juego y Alcaraz conectó un globo y un ganador de derechas a la línea para colocarse 0-30 arriba. Pero Zverev sumó cuatro puntos consecutivos para forzar el desempate y ganarlo.

Zverev, tercero en el ránking de la ATP y subcampeón en 2025, mantuvo la compostura a pesar de la evidente incomodidad de Alcaraz al otro lado de la red y del público en la Rod Laver Arena, que claramente se decantó por el español.

Estuvo por delante durante todo el cuarto set, pero Alcaraz mantuvo su ritmo hasta que, una vez más, el alemán se llevó el desempate. Tras más de cuatro horas, el partido fue al quinto set. Fue el primero de los disputados en la cancha central que llega al set definitivo en el torneo de 2026.

Aunque perdió su servicio en el juego inicial, Alcaraz se mantuvo a la altura de Zverev y obtuvo cinco oportunidades de quiebre que no logró materializar.

El drama se intensificó en el sexto juego, cuando Alcaraz corrió para alcanzar una dejada y se deslizó a toda velocidad para un golpe de derechas en ángulo que enloqueció al público.

Alcaraz logró romper por fin el saque de Zverev cuando el alemán servía para sellar su boleto a la final con 5-4 a su favor en el quinto set.

Mantuvo el servicio para 6-5 y convirtió su primer punto de partido cuando Zverev trataba de mantenerse en el partido con su saque.