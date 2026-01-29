Arranca la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX con las Chivas del Guadalajara, los Diablos del Toluca y los Rayados de Monterrey encabezando la tabla de posiciones.

Este fin de semana se disputarán nueve encuentros, por lo que, si la pasión futbolera es lo tuyo, te damos los detalles de los juegos para que te prepares este viernes.

¿Cuándo juegan Pumas vs Santos?

El conjunto auriazul recibirá en casa al Santos Laguna, partido que promete tenerte al filo del asiento

Fecha : viernes 30 de enero

: viernes 30 de enero Dónde: Estadio Olímpico Universitario , ubicado en la Ciudad de México

, ubicado en la Ciudad de México Hora : el partido Pumas vs Santos inicia en punto de las 9:00 de la noche

: el inicia en punto de las Transmisión EN VIVO: vía streaming por VIX+

¿Cuándo es el próximo partido entre Cruz Azul vs Juárez?

Tras la semana de recuperación, la maquina cementera ya está preparada para enfrentarse a los Bravos de Juárez.

Anota todos los detalles:

Fecha : juegan viernes 30 de enero de 2026

: juegan viernes 30 de enero de 2026 Horario : 9:06 de la noche

: 9:06 de la noche Dónde : en la cancha del Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua

: en la cancha del Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión EN VIVO por Tv Azteca

¿A qué hora es el partido de Puebla vs Toluca?

Los aficionados de los camoteros de Puebla están listos para apoyar al equipo que recibirá en casa a los Diablos Rojos del Toluca, en busca de ganar posiciones en la tabla de la Liga MX.

Actualmente, el Puebla se ubica en el lugar 14, en contraste con el Toluca que se mantiene arriba, en la segunda posición sólo por debajo de las Chivas del Guadalajara.

Aquí los detalles para ver EN VIVO el Puebla vs Toluca:

Fecha: viernes 30 de enero

Hora: 7:00 de la noche

Dónde: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión por Azteca Deportes

Ahora ya tienes plan iniciar con intensidad el fin de semana y ver cómo se mueve la tabla de posiciones con los resultados de estos encuentros.