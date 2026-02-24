Selena Gomez se encuentra en México disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su amiga la actriz Nina Dobrev. Los paparazzis la captaron tomando el sol a la orilla del mar en Los Cabos.

La actriz y cantante fue vista luciendo un monokini rosa con blanco, de corte alto en las piernas y escote strapless frente al resort de lujo donde se hospeda, Las Ventanas al Paraíso.

Además de presumir su figura al natural con dicho traje de baño, la celebridad usó un gorro de ala ancha para cubrir su rostro del abrasador sol, así como gafas solares oscuras y su anillo de bodas.

La actriz de Only Murders in the Building y Emilia Pérez viajó a las playas mexicanas sin su esposo Benny Blanco, según los informes. En su lugar, Selena estuvo acompañada de Dobrev y de otras amigas.

Gomez ha visitado dos veces Los Cabos en menos de un año. La exactriz de Disney visitó el lugar para disfrutar de su despedida de soltera con su familia y sus damas de honor; en redes sociales compartió algunos detalles de la escapada vacacional en el verano pasado.

La empresaria y el productor de música se casaron en una ceremonia privada en agosto del año pasado a la que acudieron algunos amigos de ambos y familia cercana.

Su boda se llevó a cabo con total hermetismo y en medio de una polémica que incluía a Selena y a su exnovio Justin Bieber. En dicho momento, Bieber

se convirtió en el blanco de críticas y burlas por una indirecta que hizo a su exnovia Selena Gomez y su boda con el compositor.

El cantante de Baby fue severamente criticado por compartir una publicación en Instagram con la canción I do, lanzada en su álbum Swag II, que habla sobre el matrimonio, específicamente del que sostiene con la modelo y madre de su hijo Jack Blues, Hailey Bieber.

Al parecer Justin envió una indirecta a su ex a través de la canción I do con la que musicalizó varias fotografías de él jugando baloncesto en la cancha de The League en Los Ángeles.

Sus fans no dudaron en opinar sobre la publicación teniendo en contexto la boda de Selena Gomez y la atención mediática que estaba recibiendo. “La perdiste, supérala”, “El amor de tu vida acaba de casarse”, escribieron los usuarios.