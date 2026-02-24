La familia real de España está en medio del escándalo luego de que se diera a conocer información que tiene que ver con el matrimonio del rey Felipe VI, de 58 años, y la reina Letizia Ortiz, de 53: según afirman la pareja se separó y esto en gran medida porque el monarca tendría una relación con una exprimera dama de Argentina, llamada Juliana Awada.

Una de las monarquías más poderosas y populares en el mundo enfrenta un rumor que los coloca bajo los reflectores y para algunos, podría hacer que se tambaleara la corona en caso de que se confirme que es cierto. En su canal de TikTok, Núria Marín comentó la situación que atraviesa la familia real española y de dónde surgió la especulación de infidelidad.

De acuerdo con la influencer, fue en el programa Intrusos, de Argentina, donde aseguraron que los reyes de España están separados desde haces años y que es por eso que ahora Felipe VI tiene la posibilidad de iniciar un romance y lo estaría haciendo con Juliana Awada, quien recientemente se separó de Mauricio Macri, quien fue presidente de Argentina de 2015 a 2019.

“Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía el mundo de los negocios (...) ya estarían absolutamente separados Letizia y el Rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, señalaron los conductores de dicho programa, quienes además aseveraron que Felipe y Letizia llevan separados desde 2012.

Del mismo modo, como supuestas pruebas argumentaron que el último mensaje de Navidad lo dio solo el rey Felipe VI, a lo que Marín aseguró que la reina nunca participa en dichas palabras, por lo que no significa nada. Por otro lado, Núria mencionó que Leonor ya tiene 18 años, por lo que tampoco sería una prueba de que los reyes estarían esperando la mayoría de edad de su hija para anunciar su separación.

Es así como la influencer dejó su opinión asegurando que el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz no están separados, por lo que el soberano no tendría ningún romance o relación secreta con Juliana Awada.

A lo largo de los años, la pareja real ha enfrentado varios escándalos, entre los más sonados la supuesta infidelidad de la reina Letizia con Jaime del Burgo, quien aseguró que había tenido un romance antes y durante el matrimonio de la experiodista con el integrante de la realeza española.