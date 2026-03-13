La actriz Dakota Johnson es la protagonista de la nueva campaña de Calvin Klein Underwear y posó para una atrevida sesión de fotos que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores de Instagram.

La estrella mostró su figura y abdomen plano ataviada únicamente con la parte superior de su conjunto de lencería. Se recostó sobre una silla amarilla e irradió su belleza junto a la piscina.

Presumió la perfección de su rostro con un maquillaje de apariencia natural, flequillo sobre su frente y dejó ver el tatuaje que tiene en su brazo izquierdo.

Dakota Johnson también posó para la cámara sobre un sofá y en otra de las imágenes se quitó el sostén para ser fotografiada junto a una mesa de billar. “Mi bebé”, comentó su madre Melanie Griffith. “Oh la la”, “Wow” y “Vas con todo” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Dakota Johnson stuns for Calvin Klein. pic.twitter.com/lZmrMlyE1k — Pop Base (@PopBase) March 9, 2026

“Cuando llego a casa, me quito los pantalones, especialmente si hace calor, así que estoy en ropa interior en casa todo el tiempo, así soy yo. Uso básicamente ropa interior de hilo dental. Soy de esas personas. Y Calvin también la fabrica... Sientes que no llevas nada, y eso me encanta”, dijo la estrella para el comunicado de la campaña.

Su trabajo con Calvin Klein llega apenas unos meses después de que fuera nombrada embajadora global de la marca para la casa de moda Valentino. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson admitió que está encantada de trabajar con el director creativo de la empresa, Alessandro Michele.

Dakota Johnson stunts for Calvin Klein. pic.twitter.com/SIjEK5Bkwf — best of dakota johnson (@bestofjohnsons) March 9, 2026

“Estoy encantada de unirme a la familia Valentino y más que feliz de reunirme con mi querido amigo Alessandro Michele. Me siento honrada y emocionada de comenzar este nuevo capítulo con un equipo de personas tan maravillosas y talentosas”, añadió.

La casa de moda Valentino agregó sobre la actriz en un comunicado: “El nombramiento marca la continuación del diálogo permanente de la maison con individuos que encarnan un compromiso compartido con el arte, la elegancia y la resonancia cultural”.

Dakota Johnson es una actriz estadounidense nacida en Texas en 1989. Es hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, y nieta de la legendaria Tippi Hedren, lo que la convierte en parte de una reconocida dinastía de Hollywood.

Saltó a la fama mundial por su papel como Anastasia Steele en la saga Cincuenta Sombras, y desde entonces ha participado en películas como Suspiria, The Lost Daughter y Madame Web, consolidando su carrera con papeles diversos y una presencia elegante y audaz en la industria del cine.

En diciembre, encendió rumores de romance con un músico más joven.