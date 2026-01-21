La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anunció la realización de un simulacro por sismo en el estado de Colima, programado para este miércoles 21 de enero de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El ejercicio forma parte de las acciones preventivas ante riesgos naturales y se realizará con activación manual de la Alerta Sísmica únicamente en Colima.

De manera paralela, autoridades federales mantienen vigilancia permanente sobre la actividad del Volcán de Fuego de Colima, luego de que se emitiera un Aviso Especial por condiciones atmosféricas que podrían favorecer la dispersión de gases, vapor de agua y ceniza en caso de una exhalación.

A qué hora y cuándo será el simulacro sísmico en Colima

De acuerdo con información difundida por la SGIRPC y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el simulacro se llevará a cabo exclusivamente en el estado de Colima y no implica la activación de la Alerta Sísmica en otras entidades del país, ni a través de teléfonos celulares.

La activación será intermitente y manual, a solicitud expresa de las autoridades locales, por lo que los resultados del ejercicio serán responsabilidad directa del gobierno estatal. El objetivo es evaluar protocolos de respuesta y fortalecer la preparación de la población ante un sismo real.

¿Por qué se realiza este ejercicio preventivo en Colima?

Las autoridades señalaron que el simulacro busca reforzar la cultura de la prevención, especialmente en una región con actividad sísmica y volcánica constante. La SGIRPC exhortó a la población a mantenerse informada solo a través de canales oficiales y a actualizar sus planes familiares de protección civil.

Actividad del Volcán de Colima: aviso especial y condiciones actuales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso Especial en el que detalla que, debido a la visibilidad despejada en la zona del volcán, en caso de registrarse alguna exhalación de vapor de agua, gas y/o ceniza, la trayectoria principal se dirigiría hacia el este-noreste del cráter.

Actualmente, el volcán se mantiene en etapa de desgasificación pasiva, lo que permite la observación directa y el monitoreo satelital continuo.

Pronóstico de dispersión de ceniza del Volcán de Fuego de Colima

Con base en el modelo Hysplit, ejecutado por Conagua-SMN, y considerando una posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico, se prevé que, de presentarse exhalaciones:

Primeras 12 horas (09:00 a 21:00 h): Trayectorias hacia el noreste de Colima, sur y sur-sureste de Jalisco, oeste y norte de Michoacán, y sur de Guanajuato.

Trayectorias hacia el noreste de Colima, sur y sur-sureste de Jalisco, oeste y norte de Michoacán, y sur de Guanajuato. Siguientes 12 horas (21:00 a 09:00 h):Afectaciones potenciales en el norte y noreste de Michoacán, sur y este de Guanajuato, así como zonas del suroeste y oeste de Querétaro.

Los vientos predominantes oscilan entre 37 y 51 km/h, lo que influye directamente en la dispersión de la pluma volcánica.

Llamado de Protección Civil a la población

La SGIRPC reiteró el llamado a no generar alarma, diferenciar entre simulacro y evento real, y mantenerse atentos a comunicados oficiales tanto sobre el ejercicio sísmico como sobre la actividad del Volcán de Colima, uno de los más activos del país.