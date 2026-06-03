Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez lanzaron una contundente frase con la cual dejaron entrever que podría suceder una reconciliación entre ellos a más de seis años de que anunciaron su divorcio. En recientes declaraciones, la expareja se pronunció al respecto sobre sus sentimientos y ante la pregunta de si podrían regresar dijeron: “La moneda está en el aire”, frase que despertó la ilusión de miles de sus fans, quienes esperan con emoción que retomen su romance y vuelvan a estar juntos.

Cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación el 12 de marzo de 2020, sus fans no podían creer la noticia y la razón fue porque no lograban entender cómo una pareja tan sólida y enamorada como ellos mostraban ser podía haber llegado a tomar una decisión tan complicada y dura como es divorciarse.

Sin duda, su separación rompió el corazón de muchos de sus seguidores, quiénes después fueron testigos de cómo la expareja se transformó y siguió unida, pero de una forma diferente, para criar juntos a su hija Kailani.

Pero ahora, a la distancia, tal parece que las cosas podrían haber cambiado para ellos y parte importante de esta transformación es que se encuentran promocionando la película “Hasta el fin del mundo”, largometraje en el que ambos famosos volvieron a trabajar juntos y a compartir pantalla protagonizando una historia de amor que se estrenará en cines en julio próximo.

En una entrevista para la revista Quién, Ochmann y Derbez hablaron de este proyecto y de varios temas personales, incluida su sorpresiva separación; ante la pregunta sobre si regresarían como pareja, Mauricio respondió “La moneda está en el aire”, mientras que Aislinn dijo: “Nunca digas nunca”, a la par que aseguró que el amor entre ellos se transformó pero no desapareció.

“Hay un amor profundo y un respeto. Es la mamá de mi hija. Es mi familia. Y aprender a dejarla ser, a confiar en esa conexión que siempre hemos tenido... eso ha sido el trabajo”, añadió el actor.

Las palabras de las estrellas provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron sus comentarios como una señal de que podría existir una nueva oportunidad para la pareja.

“¿Ya tienen fecha de cuándo van a regresar?”, “Ya sanaron, ya saben qué hacer, regresen, les aseguro que nadie los juzgará”, “Creo que todos lloraremos”, “A ver vuelvan” y “Una de mis parejas favoritas que me alegraría volverlos a ver enamorados” fueron algunas de las reacciones.