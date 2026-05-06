Tener cobros automáticos en la cuenta bancaria suele ayudar a cumplir en tiempo y forma con el pago ya sea del servicio de internet, televisión de paga, actividades recreativas o de aplicaciones de entretenimiento.

El problema surge cuando quieres cancelar el cobro o te siguen cargando el pago a la tarjeta pese a que cumpliste con los pasos de cancelación con uno de los asesores de la compañía.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una serie de recomendaciones a las que debes de poner atención ya que no solo es para que presentes una queja sino para que definitivamente las empresas dejen de cobrarte cuando lo solicites sin más pretextos.

¿Cuáles son las obligaciones de las empresas cuando van a realizar un cargo recurrente a la tarjeta de crédito?

De acuerdo con la Profeco, cualquier proveedor de servicio tiene las siguientes obligaciones:

Tiene que notificar el cobro con al menos cinco días naturales de anticipación. El planteamiento central es que el cliente o usuario tenga el tiempo suficiente para cancelar el contrato sin que tenga que pagar alguna penalización.

con al menos El planteamiento central es que el cliente o usuario tenga el tiempo suficiente para cancelar el contrato sin que tenga que pagar alguna penalización. Debe de proporcionar un folio o número de rastreo a sus clientes que soliciten la cancelación

a sus clientes que soliciten la cancelación En caso de que los cobros continúen tras la cancelación "las personas consumidoras tienen derecho a recibir la devolución de las cantidades pagadas y, en caso de aplicar, a una bonificación o compensación"

"Si el proveedor condiciona o niega la cancelación y mantiene el cobro automático injustificado vulnera los derechos de las personas consumidoras e incurre en una práctica abusiva que debe ser denunciada ante la Profeco"

¿Qué debo de tomar en cuenta para cancelar los pagos recurrentes?

Esta es la lista de recomendaciones que debes de tener en cuenta para cancelar los cargos a tu tarjeta de crédito tras cancelar el servicio con el proveedor.

Revisa tu contrato : lee detalladamente los términos y condiciones

: lee detalladamente los términos y condiciones Entérate cuáles son las cláusulas sobre plazos mínimos o penalizaciones

Sigue el proceso de cancelación y asegúrate de haberlo concluido

Solicita un folio del reporte o constancia de suspensión

¿Qué hago si ya cancelé, pero sigue apareciendo el cargo?

Si ya reportaste el incidente con el proveedor del servicio puedes presentar tu queja ante la Profeco ya sea presencial en cualquiera de sus módulos o en línea.

Asimismo, durante el proceso de cancelación deberás recabar lo siguientes documentos que se te solicitarán en caso de que no se te respeten tus derechos como consumidor