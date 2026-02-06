Alemania abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a enfermeros mexicanos, con el objetivo de cubrir la creciente demanda de personal de salud en hospitales del país europeo. El Servicio Nacional del Empleo (SNE) dio a conocer que el reclutamiento está enfocado exclusivamente en profesionales titulados en enfermería que deseen desarrollar su carrera en un entorno internacional.

La vacante forma parte de un programa de movilidad laboral que busca atraer talento mexicano altamente capacitado. Como parte de la oferta, se contempla un sueldo aproximado de 42 mil 300 pesos, además de diversas prestaciones.

¿Quiénes pueden postularse a la vacante en Alemania?

De acuerdo con la información difundida por el SNE, la oferta está dirigida a mexicanos titulados en la Licenciatura en Enfermería, que cuenten con título universitario y cédula profesional vigente. Además, es indispensable tener entre tres y cuatro años de experiencia laboral comprobable en el área de enfermería.

El SNE precisó que los interesados deberán registrarse para el reclutamiento, el cual estará abierto desde ahora y hasta el 18 de febrero de 2026 en este enlace. Se recomienda a los candidatos acudir a la oficina del Servicio Nacional del Empleo más cercana a su domicilio para iniciar el proceso formal de postulación.

Perfil del puesto y actividades a desempeñar

La vacante corresponde a un hospital en Alemania que busca enfermeros para brindar cuidado integral y holístico a pacientes de todas las edades. El personal seleccionado será responsable de ofrecer atención básica y especializada conforme a estándares y guías de calidad.

Entre las principales funciones se encuentran el apoyo y ejecución de medidas diagnósticas, la planificación y evaluación de acciones preventivas, el manejo de equipos médicos, cuidados básicos y de tratamiento, así como la valoración de las necesidades del paciente para planificar y ejecutar los cuidados adecuados. También se incluye el asesoramiento y orientación a pacientes y sus familias.

Conocimientos y habilidades requeridas

Los aspirantes deberán contar con conocimientos en cuidados generales y especializados, valoración de pacientes, administración de medicamentos, manejo de heridas, higiene y cuidado asistencial. Aunque no se requiere dominio de un idioma extranjero, se valoran competencias como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio.

Asimismo, el hospital busca perfiles con pensamiento crítico, tolerancia a la presión, compromiso profesional, orientación a resultados, proactividad y capacidad de mejora continua. Es indispensable la disponibilidad para viajar, ya que el empleo implica trasladarse y residir en Alemania.

Horario y condiciones laborales

El puesto es de tiempo completo, con un horario de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 horas. El empleador ofrece un contrato por tiempo determinado y un paquete de prestaciones que incluye seguro de gastos médicos mayores, transporte y acceso a la seguridad social pública en Alemania.

Estas condiciones convierten la vacante en una opción atractiva para enfermeros que buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional en el extranjero.

Proceso de reclutamiento y fechas clave

El proceso de reclutamiento consta de una entrevista virtual, y dio inicio el 30 de enero de 2026, termina el 18 de febrero. De acuerdo con el SNE, la duración estimada del proceso es de un mes, por lo que se recomienda a los interesados realizar su registro lo antes posible.

Esta convocatoria representa una oportunidad para que enfermeros mexicanos amplíen su experiencia profesional, trabajen en uno de los sistemas de salud más sólidos de Europa y accedan a mejores condiciones laborales y de desarrollo.