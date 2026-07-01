La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que estaba a la espera de la respuesta de Estados Unidos para extender el tratado de libre comercio norteamericano por 16 años, como ya han manifestado su país y Canadá.

Las partes del tratado T-MEC tienen hasta el miércoles para indicar si desean prorrogarlo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya expresó el 10 de junio que no busca una simple renovación del acuerdo.

Una reunión virtual entre los representantes de los tres países está prevista para este 1 de julio. Participarán el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; y Dominic LeBlanc, ministro responsable de la negociación por Canadá.

"Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana", explicó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Yo por ejemplo ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años; hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá, y ahora pues estamos esperando la respuesta de Estados Unidos".

Si Washington acuerda una extensión hasta 2042, el acuerdo será revisado en seis años; en caso contrario, seguirá vigente hasta 2036 con revisiones anuales, explicó por la tarde en un breve video Ebrard. "Hay muchos que opinan que Estados Unidos preferiría tomar el segundo (escenario), pero no me gustaría especular".

Sheinbaum reiteró que a los tres socios "nos conviene el tratado" y que "hay optimismo" entre los equipos de negociación, pero reconoció que la prórroga dependerá de Trump.

"Todos sabemos que la posición del presidente Trump pues es elevar aranceles a todo el mundo, no es un secreto", señaló.

Sheinbaum se mostró confiada en el papel que juegan en la negociación los empresarios, a los que se refirió como "los mayores defensores del tratado" pues mantienen cadenas de producción integradas en los tres países.

"Se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo" para preservar el tratado, agregó la mandataria.

México y Canadá son de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Los intercambios entre los tres países representaron un total de 1,6 billones de dólares en 2025, según datos del gobierno estadounidense. Pero las relaciones comerciales se tensaron desde que Trump volvió al poder e impuso aranceles a productos de sus vecinos.