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España avanzó a cuartos de final tras vencer por 1-0 y eliminar a la Portugal el el último Mundial de Crsitiano Ronaldo, en un reñido duelo disputado el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

El solitario gol del triunfo llegó a los 90+1 con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino. Fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada.

Ahora la Roja se enfrentará en la siguiente fase con el vencedor del Estados Unidos-Bélgica de este lunes en Seattle.

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