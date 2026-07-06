Aunque Inglaterra consiguió su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a México en el Estadio Azteca, el resultado quedó por un momento en segundo plano gracias al mensaje que los aficionados ingleses dedicaron a la Ciudad de México y a los mexicanos, una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Lejos de presumir la victoria o centrarse únicamente en la clasificación de su selección, los seguidores ingleses compartieron en la cuenta "weAreFreeLions" un mensaje de agradecimiento por el trato recibido durante su estancia en la capital del país, destacando la hospitalidad, el ambiente y el respeto que encontraron antes, durante y después del partido.

"A todos en la Ciudad de México que hicieron que los aficionados ingleses se sintieran tan bienvenidos durante los últimos días, gracias. Qué ciudad tan increíble tienen, y aún mejores personas", comienza el mensaje.

Los aficionados también aseguraron que este viaje será uno de los más especiales que han vivido acompañando a su selección.

"Para aquellos que viajaron desde Inglaterra, esto será recordado como uno de los viajes de visitante favoritos. Gracias a todos los que organizaron, hospedaron y nos dieron la bienvenida con tanto calor y respeto", añadieron.

Inglaterra elogia la hospitalidad de México

En la publicación, los seguidores ingleses hicieron un recorrido por algunas de las experiencias que vivieron en la Ciudad de México, desde su llamada "Embajada de Aficionados" hasta la gastronomía, la lucha libre y el ambiente que se vivió alrededor del Estadio Azteca durante el duelo entre México e Inglaterra.

"Desde los chihuahuas en nuestra Embajada de Aficionados hasta la Lucha Libre, los bares y los restaurantes, el increíble ambiente del estadio y el respeto mostrado después del silbato final, ha sido un viaje que nunca olvidaremos", escribieron.

El mensaje llamó especialmente la atención porque fue publicado apenas unas horas después de que Inglaterra eliminara al Tri del Mundial 2026, un contexto en el que normalmente predominan las celebraciones deportivas y las reacciones por el resultado.

El mensaje que conquistó las redes

La despedida de los aficionados ingleses fue recibida con cientos de comentarios positivos tanto de mexicanos como de seguidores de otras selecciones, quienes destacaron el ambiente de convivencia que se vivió durante los días previos al partido.

Finalmente, antes de partir rumbo a Miami para continuar siguiendo el camino de Inglaterra en la Copa del Mundo, los aficionados cerraron con un mensaje que resumió su experiencia en México.

"Ahora nos dirigimos a Miami, pero esperamos que nuestros caminos se crucen de nuevo pronto."

Más allá del resultado en la cancha, el mensaje dejó una imagen positiva de la Ciudad de México y de la afición mexicana, resaltando valores como la hospitalidad, el respeto y la convivencia entre seguidores de distintas selecciones durante el Mundial 2026.