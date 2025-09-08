Viajar a Estados Unidos sin visa será más costoso. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) propuso aumentar la tarifa del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), utilizado por los viajeros que ingresan al país bajo el Programa de Exención de Visa (VWP).

Actualmente, la solicitud del permiso ESTA cuesta $21 dólares, pero el costo se elevará a $40 dólares, casi el doble. Se dice que será a partir del 1° de octubre de 2025. Este incremento tiene como objetivo principal aumentar los ingresos federales, en un contexto donde el gobierno estadounidense busca compensar gastos relacionados con la inmigración y la seguridad nacional.

Según el análisis de la CBO, la medida podría generar ingresos adicionales por 3,800 millones de dólares entre 2025 y 2034. Aunque también se prevé un aumento en los gastos por 716 millones de dólares, el efecto neto sería una reducción del déficit federal en aproximadamente 3,100 millones de dólares. Cabe destacar que esta disposición no contempla compensaciones por impuestos indirectos.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa (VWP)?

El VWP permite a ciudadanos de 43 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de una visa, siempre que la estancia no supere los 90 días. A cambio, estos países también permiten la entrada de ciudadanos estadounidenses sin visa por un período similar.

Entre los países participantes se encuentran: España, Chile, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, entre otros.

Requisitos para viajar sin visa

Aunque no se requiere visa, los viajeros deben obtener una autorización previa a través del sistema ESTA. Los requisitos incluyen:

Ser ciudadano de un país del VWP.

No tener una visa estadounidense vigente.

Viajar por motivos de turismo o negocios.

Permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días.

Para solicitar la ESTA, se necesita:

Un pasaporte válido del país participante.

Dirección de correo electrónico.

Información de contacto y emergencia.

Pago de la tarifa correspondiente (actualmente $21 dólares).

La solicitud se realiza en línea y suele tardar menos de 30 minutos. Una vez aprobada, la autorización tiene una validez de dos años.

¿A quién afecta el aumento?

El incremento en la tarifa afectará principalmente a turistas y viajeros de negocios que dependen del VWP para ingresar a Estados Unidos. Aunque $40 dólares puede parecer una cantidad moderada, representa un aumento significativo para quienes viajan con frecuencia o en grupo.

Además, este cambio podría influir en las decisiones de viaje, especialmente en contextos de turismo internacional donde los costos son un factor determinante.