El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización en su Manual de Políticas que modifica de manera significativa la vigencia de los Documentos de Autorización de Empleo para varias categorías de extranjeros.

La medida, que entró en vigor el 5 de diciembre de 2025, reduce el período máximo de validez de estos permisos de cinco años a solo 18 meses y elimina las extensiones automáticas para quienes estaban en proceso de renovación.

Según USCIS, el objetivo de esta actualización es “garantizar una evaluación y verificación adecuadas de los extranjeros” que solicitan autorización para trabajar en el país. La agencia argumenta que la reducción permitirá realizar controles más frecuentes para “prevenir el fraude y detectar posibles riesgos para la seguridad nacional”.

“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”, señaló el director de USCIS, Joseph Edlow.

¿A quiénes afecta el cambio?

La nueva política impacta a extranjeros en las siguientes categorías, tanto para permisos iniciales como renovaciones:

Refugiados admitidos en Estados Unidos.

Personas a las que se les concedió asilo.

Extranjeros con suspensión de deportación o expulsión.

Solicitantes de asilo o suspensión de expulsión.

o suspensión de expulsión. Solicitantes de ajuste de estatus bajo la INA 245.

Personas con solicitudes pendientes de cancelación de expulsión o alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano.

Para estas categorías, la vigencia máxima será de 18 meses. El cambio aplica a solicitudes presentadas o pendientes a partir del 5 de diciembre de 2025.

Además, USCIS incorporó disposiciones de la Ley HR 1 - One Big Beautiful Bill, promulgada el 4 de julio de 2025. Esta legislación establece que, para ciertas categorías, el período de validez será de un año o menos, dependiendo de la duración del estatus otorgado. Entre ellas se incluyen:

Extranjeros en libertad condicional como refugiados.

Beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Cónyuges extranjeros de empresarios bajo libertad condicional.

Estos requisitos se aplican a cualquier Formulario I-765 presentado desde el 22 de julio de 2025.

USCIS justificó la decisión citando preocupaciones de seguridad nacional. Tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. por parte de un extranjero admitido bajo políticas anteriores, la agencia considera necesario reforzar los controles. “Queda aún más claro que el USCIS debe realizar una verificación de antecedentes frecuente de los extranjeros”, enfatizó Edlow.