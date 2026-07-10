Un mexicano que vivía en Estados Unidos y que fue abatido a disparos por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no era el objetivo del operativo de las autoridades federales en Houston, aseguró el jueves la representante federal Sylvia Garcia.

La demócrata, cuyo distrito incluye el vecindario donde ocurrió el incidente, afirmó que el director interino del ICE, David Venturella, le confirmó que Lorenzo Salgado Araujo “no era un objetivo”.

Salgado Araujo era un constructor que había vivido en Estados Unidos desde hace más de 35 años, no tenía antecedentes penales y estaba cerca de concluir con el prolongado proceso para obtener estatus legal cuando fue abatido la mañana del martes, según su familia.

“Tenemos que hacer algo. Ya son demasiadas muertes como esta”, dijo Garcia en una entrevista con MS Now. “Y si tenemos que traer a gente externa e independiente para que venga y lo revise, hay que hacerlo”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), había dicho previamente que los agentes federales realizaban un operativo dirigida para arrestar a una persona que se encontraba en el país sin estatus legal cuando intentaron detener un vehículo conducido por Salgado Araujo. La agencia señaló que este último embistió un vehículo del ICE y que un agente federal disparó un arma en defensa propia.

Al ser consultado sobre si los agentes del ICE tenían como objetivo a Salgado Araujo, el Departamento de Seguridad Nacional respondió el jueves que los agentes vigilaban una propiedad en donde previamente se había observado a dos furgonetas blancas.

“El 7 de julio, los agentes estaban muy cerca del domicilio del objetivo cuando observaron una furgoneta blanca con un individuo que se parecía al objetivo. Fue entonces que los agentes iniciaron con la detención del vehículo”, señaló el departamento.

Los agentes federales que participaron en el operativo no llevaban cámaras corporales, informó el DHS, y desde entonces han salido a la luz pocas fotos o videos relacionados con el tiroteo, a diferencia de incidentes similares que involucran a agentes federales de inmigración.

El DHS indicó en un comunicado que los agentes involucrados aún no habían recibido cámaras corporales, algo que atribuyó a los demócratas y a un cierre de gobierno impulsado por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El representante federal demócrata Christian Menefee afirmó que si los agentes no llevaban los dispositivos, era porque Trump y los legisladores republicanos no querían que los llevaran.

“Houston ya no acepta excusas de una agencia que tiene más dinero del que puede gastar y aun así es incapaz de gestionar responsabilidades básicas”, dijo en un comunicado.

La fiscalía de distrito del condado de Harris indicó que realizará una investigación sobre el tiroteo. Actualmente, la oficina consulta con fiscales locales en Minneapolis, donde agentes federales asesinaron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, para conocer cómo han gestionado las investigaciones relacionadas con agentes federales de inmigración, explicó el portavoz Rafael Lemaitre.

“Aunque el acceso a pruebas clave sigue bajo control federal, estamos siguiendo las vías de investigación disponibles para nosotros y realizaremos una revisión de cualquier información que recopilemos dentro de nuestro alcance”, manifestó Lemaitre en un comunicado enviado por correo electrónico.

Tres hombres, entre ellos el hermano de Salgado Araujo, fueron detenidos por el ICE durante la detención de tráfico en la que ocurrió el deceso, según Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), quien ha estado comunicándose con sus familias.

La LULAC aún no ha obtenido imágenes de video que muestren con claridad qué ocurrió en los momentos del tiroteo y ha ofrecido una recompensa de 5,000 dólares por información de testigos, dijo Proaño a The Associated Press. La posición de la furgoneta de Salgado Araujo y de los vehículos del ICE obstruyeron las imágenes de cámaras de seguridad que LULAC ha revisado, añadió.

“Eso va a hacer aún más difícil encontrar la verdad en todo esto”, expresó.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que se esperaba que los agentes del ICE involucrados en el incidente recibieran cámaras corporales en los próximos 60 días.

Tras la muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, los demócratas se negaron a financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza si no se realizaban cambios destinados a aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en esas operaciones. Los republicanos del Congreso finalmente aprobaron una legislación que financió únicamente al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante tres años.