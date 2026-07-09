La senadora paraguaya Celeste Amarilla, en el ojo del huracán después de que lanzara insultos racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé, denunció este jueves el jaqueo de su cuenta en Instagram, por lo que afirmó que no será responsable "de nada de lo que se publique" bajo su nombre en esta red social desde hoy.

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"Comunico que fue hackeada (jaqueada) mi cuenta de Instagram, posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy", informó Amarilla en X.

De igual manera, la legisladora indicó que está dando "los pasos necesarios" para asegurar su protección y la de sus seguidores, sin ofrecer más detalles.

Amarilla, de 61 años y en la segunda línea de la política en Paraguay, causó polémica el pasado sábado tras afirmar -en sus redes sociales- que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente galo, Emmanuel Macron, consideraron racistas. F

La parlamentaria también cuestionó el origen y nacionalidad del atacante galo, al apuntar que es un "camerunés colonizado" que finge ser francés.

La congresista reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definida por un gol de pena máxima convertido por Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el partido.

El futbolista del Real Madrid respondió a los insultos calificando a la parlamentaria de "mujer despreciable e indigna de su cargo" , dichos por los que Amarilla pidió al jugador una disculpa y adelantó que podría demandarlo.

Los insultos de Amarilla también fueron reprobados por el Gobierno y la Cámara Alta del Congreso paraguayo, que en la víspera, a través de una resolución, se desmarcó de las afirmaciones de la congresista al tiempo que manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación.