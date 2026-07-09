Christian Martinoli ha sido una de las figuras más destacadas y queridas del periodismo deportivo, sus comentarios humorísticos y carismáticos hicieron que TV Azteca tuviera un rating alto en cada partido del Mundial 2026 transmitido gratis por la televisora, pero ahora parece que desató la furia de los aficionados… ¿Por qué? ¿Qué dijo?

Recientemente, durante el programa Los Protagonistas, el comentarista defendió a Argentina luego de que se comentara que la FIFA está ayudando a la selección y al mismo Lionel Messi a ganar de nueva cuenta la Copa mundial y que los beneficia sobre otros equipos con movimientos a su favor en la cancha.

Martinoli debatió con sus coanfitriones del programa sobre este tema, cuestionando que también se le ha ayudado a otras selecciones como a Portugal y a Cristiano Ronaldo en el partido contra Croacia de los octavos 16avos de final.

Asimismo, dijo que Argentina nunca había recibido ayuda en mundiales anteriores, y que incluso fue colocado en grupos poderosos, y que el actual asedio contra la selección albiceleste es sólo porque es una de las más odiadas del mundo:

“Hoy se habla de los rivales que le tocan a Argentina en los últimos mundiales, pero en 2002 y en 2026 nadie dijo que estaba en el grupo de la muerte, nadie se calentó con eso (...) Se maximiza mucho porque Argentina es un equipo muy odiado en el mundo. Debe ser el equipo más odiado junto con Francia”, apuntó.

“Argentina polariza en el futbol, no es Brasil, Brasil es el segundo equipo de todos, Argentina no”, mencionó.

Y agregó: “Portugal no jugó contra Argentina porque Portugal no pudo ganarle el grupo a Colombia. ¿Y quién habla de Portugal ahora? ¿Por qué no reclamamos que Portugal no estuvo a la altura de las circunstancias de las exigencias que tenía? Seamos justos en todo?”.

Después de sus comentarios, en redes han traído a la memoria que Cristian Martinoli nació en Mar del Plata, Argentina, pero obtuvo la nacionalidad mexicana por nacimiento debido a que su madre es originaria del Estado de México.

Su primera nacionalidad sería, dicen, la razón del por qué está apoyando a Argentina a pesar de todas las polémicas que se han generado por la forma en que la FIFA lo está ayudando en cada partido de forma evidente.

Las actuaciones de Argentina en los últimos encuentros, primero con Cabo Verde y después con Egipto, estuvieron marcadas por la polémica dentro y fuera de la cancha.

En los octavos de final ante Cabo Verde surgieron denuncias de aficionados que acusaron a los argentinos de agresiones, lanzamiento de objetos y actos de racismo en las gradas.

La controversia continuó en el duelo frente a Egipto, donde Argentina remontó para imponerse 3-2. La selección egipcia cuestionó el arbitraje tras un gol anulado por el VAR y un supuesto penal sobre Mohamed Salah que no fue marcado antes del gol definitivo de la albiceleste. Jugadores y cuerpo técnico expresaron su inconformidad, asegurando que las decisiones influyeron directamente en el resultado.

Las críticas crecieron cuando el mismo director técnico de Egipto insinuó que el torneo favorecía a Argentina y que el partido había sido "amañado" sólo para que le dieran otro campeonato a Messi.