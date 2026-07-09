Tras su participación en el Mundial 2026, la Selección Mexicana agradeció a la afición por su apoyo, pasión y cariño mediante un video publicado en redes sociales. Ahora, son los aficionados quienes buscan devolver ese respaldo con una despedida simbólica organizada en el Ángel de la Independencia.

A través de redes sociales comenzó a difundirse una convocatoria para reunir a los seguidores del Tri en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México. Aquí te contamos cuándo será, si se trata de un evento oficial y si asistirán los jugadores.

¿Cuándo será la despedida de la Selección Mexicana en el Ángel?

La convocatoria fue difundida en redes sociales por la cuenta Webcams de México, aunque hasta el momento no se ha informado quién la organizó originalmente.

De acuerdo con la publicación, la cita será el domingo 12 de julio a las 5:00 de la tarde en el Ángel de la Independencia.

En el llamado también se invita a los asistentes a portar la camiseta de la Selección Mexicana para despedir al equipo tras su participación en la Copa del Mundo.

¿La despedida del Tri es un evento oficial?

No. Hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México ni de la Federación Mexicana de Futbol sobre esta reunión.

Asimismo, las autoridades capitalinas no han informado sobre posibles cierres viales, operativos de seguridad o dispositivos especiales relacionados con la convocatoria.

¿Asistirán los jugadores del Tri?

Por ahora, no se ha confirmado la asistencia de ningún integrante de la Selección Mexicana.

Sin embargo, algunos aficionados han comenzado a etiquetar las cuentas oficiales del Tri y de varios futbolistas en redes sociales con la esperanza de que alguno de ellos acuda al Ángel de la Independencia para convivir con los seguidores.

Redes sociales reaccionan a la convocatoria

La convocatoria rápidamente generó opiniones divididas entre los usuarios.

Mientras algunos apoyan la iniciativa para extender el ambiente festivo que dejó el Mundial 2026, otros cuestionan que exista una mayor movilización para este tipo de eventos que para manifestaciones relacionadas con la inseguridad o las personas desaparecidas.

También hubo quienes tomaron la situación con humor y bromearon sobre el verdadero motivo de la reunión.

Entre los comentarios destacan: