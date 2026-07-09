La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves al periodista argentino Eduardo Feinmann, quien días atrás generó polémica por sus comentarios sobre México y posteriormente ofreció disculpas al asegurar que sus críticas estaban dirigidas únicamente al futbol.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria dejó claro que las declaraciones del comunicador siguen siendo ofensivas porque involucraron a la Selección Mexicana, símbolo que, dijo, merece respeto.

"Él se justifica diciendo que solo habló del futbol. O sea que estaba hablando de la Selección Nacional. Dice: 'No es a todo el pueblo de México, solo al futbol'. Bueno, nos ofende igual porque nadie debe ofender a la Selección Nacional, nadie", expresó la presidenta, de acuerdo con reportes de EL UNIVERSAL.com.mx

Sheinbaum critica las declaraciones de Eduardo Feinmann

La Presidenta señaló que, aunque el periodista argentino intentó explicar sus palabras, considera que sus declaraciones reflejan una actitud xenófoba.

"Esta es la última vez que hablo de ello, porque después dijo otras calumnias, pero ya no voy a entrar porque habla por sí solo de la xenofobia", afirmó.

Sheinbaum añadió que no permitirá ningún tipo de ofensa hacia México o su representación deportiva, incluso si se presenta como una broma.

"No permitiré ninguna ofensa, aunque fuera de broma, de esa categoría", sostuvo.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre México?

La controversia comenzó cuando Eduardo Feinmann realizó comentarios que fueron interpretados como ofensivos hacia los mexicanos. Tras la reacción que provocaron sus declaraciones, el periodista aseguró que sus palabras estaban dirigidas únicamente al ámbito futbolístico y no al pueblo de México.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para cerrar la polémica, ya que el Gobierno mexicano respondió públicamente.