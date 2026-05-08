Shakira hizo enojar a Gerard Piqué y a su familia al mostrarse empática con los millones de madres solteras que viven en Brasil tras reconocer frente a su público que ella asume ese rol con orgullo cuidando a sus hijos, Milán y Sasha.

De acuerdo con medios colombianos, la intérprete de "Las mujeres ya no lloran" habría incomodado a la familia de su expareja al compartir un video mostrando fotos de sus pequeños durante su concierto en Copacabana, además, de subirlos una vez más al escenario en otro de sus eventos musicales por Latinoamérica.

Personas cercanas al futbolista español habrían confirmado que "la gota que derramó el vaso" fue cuando Shakira dijo: "En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras... Yo soy una de ellas".

Dado a que tanto los fans de la colombiana como los haters de Piqué podrían interpretar que el catalán es un padre ausente, que se mantiene alejado de la crianza de Milán y Sasha o que a pesar de compartir la custodia de los menores la crianza recae en la cantante.

Aunque no revelaron si quienes se molestaron fueron los padres de Piqué, sus amigos o su novia, Clara Chía, se reportó que acusaron que las declaraciones de Shakira "no se ajustan a la realidad".

Esto debido a que al parecer el futbolista sí cumple con las visitas acordadas en medio de la polémica que causó su ruptura al revelarse que Piqué engañó a Shakira por un largo tiempo con la joven Clara.

Las reuniones padre e hijos al parecer ocurren en el departamento al que se mudó la colombiana tras descubrir la infidelidad, inmueble que se ubica en Florida, Estados Unidos.

El enojo sobre las insinuaciones que Piqué es un padre ausente se sumaron a la presunta sobreexposición pública que hace Shakira de sus hijos.

Ya que aparentemente el futbolista español en fechas recientes estaría buscando que los niños, de 12 y 9 años, tengan una vida más "normal" y alejados de los reflectores.

Esto a raíz de la lluvia de críticas que se generó cuando en 2023 Milán, en ese entonces de 10 años, acudió a una reunión de la King League, propiedad de Piqué. Hecho que al parecer lo hizo reflexionar sobre el tema.