La empresa Granjas Greene, Inc., ubicada en Bunnell, Florida, abrió vacantes para contratar 20 trabajadores agrícolas bajo contrato temporal. El empleo es de jornada completa y un salario de $16.28 por hora.

Actividades para realizar en el trabajo en Florida

Los trabajadores seleccionados realizarán diversas tareas relacionadas con la producción y empaque de vegetales, entre ellas:

Siembra de vegetales: Colocar plantas en los agujeros hechos por el tractor, caminando por las filas y reponiendo bandejas desde el camión.

Clasificación: Inspeccionar vegetales cosechados para cumplir con los estándares del USDA, separar por tamaño y calidad, y apilar contenedores de hasta 60 libras.

Empaque: Seleccionar vegetales para semilla, etiquetar y empacar el resto en la planta ubicada dentro de la granja.

Mantenimiento del campo: Colocar y retirar plástico, podar, limpiar microinyectores, retirar líneas de goteo y eliminar maleza.

El empleador proporcionará las herramientas necesarias sin costo, aunque podrá deducir el reemplazo por negligencia grave con autorización escrita del trabajador.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

Experiencia mínima: 1 mes en labores agrícolas similares.

Condiciones físicas: Alta resistencia para trabajar al aire libre al menos 6 horas diarias, en condiciones climáticas extremas (frío, calor, lluvia).

Horario: De lunes a sábado, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m., con posibilidad de horas extra voluntarias.

Disponibilidad: El trabajo puede tener periodos de poca actividad por factores climáticos o de cultivo.

Información para postularse al empleo en Florida

Teléfono: +1 (863) 937-0211.

Correo electrónico: tmillerGFI@aol.com.

Dirección del lugar de trabajo: 3252 County Road 305, Bunnell, FL 32110.

Los trabajadores contratados bajo el programa H-2A recibirán copia del contrato o del formulario ETA-790, conforme a la normativa vigente. Puedes ver la vacante en este enlace.

¿Qué es la visa H-2A?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la visa H-2A permite que empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con requisitos específicos contraten trabajadores extranjeros para realizar labores agrícolas temporales. Para calificar, el empleador debe demostrar que:

El empleo es de naturaleza temporal o estacional.

No hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos y calificados para cubrir el puesto.

La contratación de trabajadores H-2A no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de empleados estadounidenses en tareas similares.