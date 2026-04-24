El feminicidio de Carolina Flores Gómez ha desatado indignación en México, luego de que su cuerpo fuera encontrado en un departamento de Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

A una semana del asesinato de Miss Teen Universe Baja California, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, mientras familiares y amigos exigen justicia.

De acuerdo con los informes, la joven de 27 años fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección con una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, cuello y rostro; su cuerpo fue hallado en la cocina del inmueble.