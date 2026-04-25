La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este sábado 25 de abril de 2026, luego de que se registraran altos niveles de contaminación.

De acuerdo con el organismo, a las 14:00 horas se alcanzó una concentración máxima de 163 partes por billón (ppb) de ozono en la estación de monitoreo de de Naucalpan, Estado de México, lo que representa una muy mala calidad del aire.

¿Por qué se activó la contingencia?

Las autoridades explicaron que el incremento en la contaminación se debe a la combinación de varios factores:

Presencia de un sistema anticiclónico que ha permanecido en el centro del país por varios días

Alta radiación solar

Escasa ventilación atmosférica

Elevadas temperaturas por una onda de calor

Estas condiciones favorecieron la acumulación de contaminantes y la rápida formación de ozono.

Hoy No Circula: vehículos que NO podrán circular el domingo 26

Como parte de las medidas, se aplicarán restricciones vehiculares de 5:00 a 22:00 horas:

Autos con holograma 2

Autos con holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0

con terminación de placa Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado amarillo, placas terminación 5 y 6

, engomado amarillo, placas terminación Autos sin holograma (incluye foráneos y permisos)

También habrá limitaciones para transporte de carga, reparto de gas LP y taxis en determinados horarios.

Quedan exentos: vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas y unidades de emergencia.

Recomendaciones para la población

Las autoridades pidieron a la población reducir su exposición al aire contaminado, especialmente entre 13:00 y 19:00 horas. Entre las principales recomendaciones destacan: