Sean 'Diddy' Combs fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión en un caso que involucra a trabajadoras sexuales, violencia y "enfrentamientos", informa la agencia AP.

El magnate del hip-hop había sido absuelto de las acusaciones más graves que se le imputaban tras un sonado juicio por agresión sexual.

En una carta enviada al juez el jueves, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y "misericordia" y dijo estar "destrozado" por lo que hizo tras "perderse en las drogas y los excesos".

