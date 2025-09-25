El comité organizador de la Copa Mundial 2026 reveló este martes las mascotas que representarán a los tres países anfitriones de esta disputa deportiva.

Sabemos que un alce de nombre Maple es la mascota de Canadá y Clutch es el águila calva que personifica a Estados Unidos.

¿Cuál es la mascota designada para México?

A nuestro país lo representará un ágil jaguar del sur del país, Zayu, "que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya".

Es de destacar que esta es la tercera ocasión en que nuestro país será sede de la Copa Mundial, pero la primera vez que compartirá el privilegio, por lo que en total hemos tenido tres figuras oficiales:

1970 : Juanito , un niño que vestía el uniforme de la selección mexicana coronándolo con un sombrero

: , un niño que vestía el uniforme de la selección mexicana coronándolo con un sombrero 1986 : Pique , un chile jalapeño con largo bigote con un sombrero de paja

: , un chile jalapeño con largo bigote con un sombrero de paja 2026: Zayu, un jaguar de grandes ojos verdes que es deportista

Sobre la elección de la mascota mundialista mexicana, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dijo que el nombre de Zayu significa "unidad, fortaleza y alegría".

Describió que este jaguar, oriundo de las enigmáticas selvas del sur de México, es deportista y un gran representante de la cultura mexicana.

Sobre la cancha futbol, este jaguar se destaca por jugar de delantero intimidando "a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad".

Fuera de ella, se encarga de promover "a la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición".

En el video de presentación lanzado por la FIFA se muestra a nuestra tercera mascota mundialista, llegando a la cancha de juego acompañado de Maple y Clutch, quienes ya atendieron al llamado del espíritu del futbol que promete entusiasmar a todos los aficionados el próximo año.