Washington D.C. se prepara para vivir una de las celebraciones más importantes de su historia este 4 de julio de 2026, una fecha que no solo conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos, sino también el 250 aniversario de la fundación del país.

Como parte de las festividades , cientos de miles de personas se reunirán en el corazón de la capital estadounidense para disfrutar de conciertos, sobrevuelos militares, ceremonias patrióticas y el que ha sido anunciado como el espectáculo de fuegos artificiales más grande realizado hasta ahora en el país.

¿A qué hora serán los fuegos artificiales del 4 de julio en Washington DC?

De acuerdo con los organizadores de Freedom 250, el espectáculo de fuegos artificiales está programado para comenzar aproximadamente a las 10:30 p.m. (hora del Este) del sábado 4 de julio de 2026 y tendrá una duración cercana a los 40 minutos.

El show forma parte del evento nacional "Salute to America", considerado el acto principal de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos. Antes del encendido de los fuegos artificiales, los asistentes podrán disfrutar de una transmisión especial en vivo con la participación de la Orquesta Conjunta de las Fuerzas Armadas, además de discursos y presentaciones conmemorativas que comenzarán a las 7:00 p.m.

¿Dónde serán lanzados los fuegos artificiales?

Los fuegos artificiales tendrán como escenario principal el National Mall y los alrededores del Monumento a Washington, uno de los sitios más emblemáticos de la capital estadounidense. Según los organizadores, se utilizarán 10 puntos de lanzamiento simultáneos, incluyendo:

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Ocho barcazas ubicadas sobre el río Potomac.

El parque West Potomac.

Gracias a esta distribución, el espectáculo será visible desde numerosos puntos de Washington D.C. y las zonas cercanas del área metropolitana. Los organizadores aseguran que se utilizarán más de 850 mil efectos pirotécnicos, una cifra que prácticamente duplica los espectáculos tradicionales del Día de la Independencia y que podría establecer un nuevo récord mundial.

Programa de actividades para el 4 de julio de 2026

La celebración comenzará desde la tarde en los terrenos del Monumento a Washington, ubicados en 2 15th Street NW, Washington, DC 20024. Las puertas abrirán a la 1:00 p.m. y desde ese momento habrá actividades continuas para los asistentes.

Entre las actividades anunciadas destacan:

Presentaciones musicales durante toda la tarde.

Sobrevuelos militares especiales.

Demostraciones acrobáticas aéreas sobre Washington D.C.

Ceremonias patrióticas y homenajes históricos.

Programa nocturno transmitido a todo el país.

Gran espectáculo de fuegos artificiales para cerrar la jornada.

Cómo llegar a los fuegos artificiales

Las autoridades recomiendan llegar con varias horas de anticipación debido a la gran cantidad de visitantes esperados. El acceso principal será a través de Constitution Avenue NW o Independence Avenue SW, siguiendo las indicaciones hacia la fila de ingreso ubicada en la calle 14 NW. Los controles de seguridad abrirán a la 1:00 p.m.

Asimismo, se recomienda utilizar el Metro de Washington o servicios de transporte compartido, ya que el estacionamiento será muy limitado y muchas calles cercanas tendrán restricciones de tránsito debido a las medidas de seguridad implementadas para el evento.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades y organizadores han pedido a los visitantes planificar su asistencia con anticipación. Julio suele ser uno de los meses más calurosos del año en Washington D.C., por lo que se aconseja mantenerse hidratado, buscar zonas de sombra y estar atento a posibles síntomas de agotamiento por calor.

También se aplicará una política de bolsas transparentes para agilizar los controles de seguridad. Además, se recomienda no llevar mascotas debido al ruido de los fuegos artificiales, las altas temperaturas y las grandes multitudes que se concentrarán en el National Mall.

Una celebración histórica por los 250 años de Estados Unidos

Las festividades de este año tendrán un significado especial al coincidir con el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, una conmemoración que reunirá eventos en todo el país bajo la iniciativa Freedom 250. El National Mall será el escenario principal de esta histórica celebración, que busca rendir homenaje a los acontecimientos y personajes que dieron origen a la nación en 1776.