¿Buscas pasar un buen rato espeluznante? Visita los divertidos eventos y actividades de Día de Muertos y Halloween en y alrededor de DC. Si quieres hacer algo más que pedir dulces o pintarte la cara para celebrar estas dos festividades te dejamos el Top 10 que no debes perderte.

Tour de fantasmas en DC

Esta temporada de Halloween, no te pierdas el espeluznante Tour de Fantasmas a pie por Washington, DC. Estos recorridos te harán estremecer de emoción mientras caminas de un lugar embrujado a otro en algunos de los vecindarios más antiguos de DC.

Búsqueda del Tesoro de Halloween en el Museo O

Visitar el maravilloso O Museum in the Mansion es toda una experiencia, especialmente cuando recorres el histórico lugar en una búsqueda del tesoro. Admira la Mansión en su mejor decoración de Halloween mientras exploras sus muchas habitaciones temáticas y puertas secretas en busca de premios de Halloween. También puedes llevar tu propia bolsa de compras y adquirir regalos en la mansión.

Dirección: 2020 O Street NW, Washington, DC 20036

Boo en el Zoológico

¡El evento favorito de las familias regresa esta temporada! Sin trucos, recorre el Smithsonian’s National Zoo para pedir dulces y disfruta de acceso fuera del horario habitual para ver a los animales, una fiesta de baile, divertidos escenarios, deliciosas golosinas y mucho, mucho más.

Dirección: 3001 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20008

Air & Scare

Descubre el lado espeluznante del aire y el espacio con el evento anual Air & Scare del Centro Steven F. Udvar-Hazy. Ve disfrazado a este evento gratuito y disfruta de manualidades espeluznantes, experimentos aterradores y otras actividades temáticas de Halloween para toda la familia.

Dirección: 14390 Air and Space Museum Pkwy, Chantilly, VA 20151

Día de Muertos Familiar

Únete al Smithsonian American Art Museum para un día gratuito de actividades del Día de Muertos diseñado para que disfrutes con toda la familia. El evento incluye baile folklórico mexicano tradicional por Corazón Folklórico, una presentación de mariachi a cargo de Mariachi Águila DC y una muestra de diversos géneros musicales y bailes latinoamericanos con Sol y Rumba. Los asistentes menores de 12 años podrán disfrutar de pintura de cara durante el día, mientras que los visitantes de todas las edades pueden participar en actividades manuales.

Dirección: 8th and G Streets NW, Washington, DC 20004

Pide Dulces en Mount Vernon

Mount Vernon invita a toda la familia a disfrutar de las festividades de Halloween. Las actividades incluyen recolección de dulces en bolsas especiales de Mount Vernon, una demostración de horneado del siglo XVIII y un espectáculo de magia, una estación de selfies en fardos de paja, música en vivo y mucho más.

Dirección: 3200 Mount Vernon Memorial Highway, Mount Vernon, VA 22121

Pesadilla en Navy Yard

Efectos especiales, animatrónicos y decoraciones aterradoras transforman Navy Yard en una escena sacada de tus peores pesadillas. La fiesta de Halloween incluye un DJ, barra libre, pista de baile y un concurso de disfraces.

Dirección: 700 M Street SE, Washington, DC 20003

Recorridos Fuera del Mall: Personajes Menos Conocidos del Cementerio Oak Hill

Únete a Off the Mall Tours para explorar el hermoso Cementerio Oak Hill de Georgetown con historias y relatos de fantasmas. El cementerio, que data de 1848, alberga a figuras notables, desde espías confederados hasta generales de la unión, educadores y arquitectos, desde la Guerra Civil hasta la Guerra Fría. Los disfraces son más que bienvenidos.

Dirección: 3001 R Street NW, Washington, DC 20007

Día de Muertos en el National Museum of the American Indian

Con Halloween a la vuelta de la esquina, no olvides el Día de Muertos y honra a los antepasados que incluye celebraciones lujosas. El National Museum of the American Indian alberga un festival dedicado a la celebración de este día. Los visitantes pueden disfrutar de presentaciones de baile, demostraciones de artistas y comida, participar en actividades de colorear y creación de máscaras, aprender sobre fascinantes tradiciones mexicanas, dejar fotos y recuerdos para sus seres queridos y mucho más.

Dirección: 4th Street SW, Washington, DC 20560

PumpkinPalooza

NoMa celebra Halloween con su evento anual centrado en las calabazas, gratuito para todos. Realizado en Alethia Tanner Park, PumpkinPalooza ofrece entretenimiento en vivo, una búsqueda del tesoro, comida, música y, por supuesto, su famosa zona de elección de calabazas.

Dirección: 227 Harry Thomas Way NE, Washington, DC 20002

Con tantas opciones emocionantes para disfrutar de Halloween y Día de Muertos en DC, hay algo para todos, ya sea que busques aventuras aterradoras o festividades familiares. Desde tours de fantasmas y fiestas llenas de sustos hasta celebraciones culturales, la ciudad se llena de vida y algo de terror en esta temporada. No importa qué actividad elijas, seguro te llevarás recuerdos inolvidables mientras celebras estas dos tradiciones en grande.