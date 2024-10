El otoño en Estados Unidos no solo trae hojas doradas y climas más frescos, sino también la llegada de una de las celebraciones más esperadas de la estación: Halloween.

La spooky season es una favorita en el país: según una encuesta de la National Retail Federation, el 72% de la población tiene planeado participar en los festejos, asistiendo a desfiles, organizando fiestas de disfraces, decorando sus casas o simplemente ofreciendo dulces para los pequeños trick-or-treaters y sus padres. Y tan solo esta última actividad ofrece un gran impulso económico a la industria nacional, pues se espera que los estadounidenses gasten 3.5 mil millones de dólares en golosinas para esta fecha.

Los últimos días de octubre son ideales para adentrarse en las historias de misterio y leyendas que rodean a varios destinos icónicos. Y si buscas sumergirte en la 'spooky season' y vivir experiencias únicas, aquí te presentamos los mejores destinos para disfrutar de las actividades más emocionantes de octubre, para chicos y grandes.

1. Salem, Massachusetts

Salem, conocido por los juicios de brujas durante los 1600’s, es sin duda uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar de Halloween. La ciudad tiene un aire misterioso y se llena de festividades en octubre, convirtiéndose en un epicentro de celebración y misterio. Durante el evento anual "Salem Haunted Happenings", podrás participar en desfiles, noches de películas, un baile de disfraces y mucho más.

Y para los más pequeños: El Salem Common Kid’s Fun Fest es perfecto para familias, con juegos, paseos y atracciones los fines de semana de octubre. También puedes visitar el Ghost Scavenger Hunt en el Old Town Hall, una experiencia interactiva que mezcla caza de fantasmas y escape room, ideal para todas las edades.

2. Nueva Orleans, Louisiana

Nueva Orleans es famosa por su cultura vibrante y celebraciones extravagantes, y Halloween no es la excepción. La ciudad se transforma en un escenario de desfiles, fiestas y actividades que harán que tus pelos se pongan de punta. Además de los famosos tours de fantasmas en el French Quarter, esta ciudad ofrece historias de vampiros, leyendas y lugares encantados que te harán sentir en otro mundo.

Y para los más pequeños: Krewe of Boo, el desfile de Halloween más famoso de la ciudad, es una experiencia que no te puedes perder. También puedes disfrutar de Boo Carré, con música en vivo, actividades para niños y una "Spooky Second Line".

3. San José, California

San José tiene uno de los lugares más conocidos por los amantes de lo paranormal: la Winchester Mystery House. Esta mansión, construida por la viuda del magnate de las armas William Winchester, es famosa por su arquitectura laberíntica y las historias de fantasmas que la rodean. Cuenta con puertas y escaleras que no llevan a ninguna parte, un diseño que supuestamente tenía la intención de confundir a los espíritus. Otros espacios famosos por sus encuentros paranormales incluyen los restaurantes La Forêt y Grandview.