Estados Unidos tendrá su máxima fiesta nacional este sábado 4 de julio debido a que conmemora a lo grande la adopción de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 o el Día de la Independencia. Como cada año, las principales ciudades celebran durante un fin de semana largo con los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales.

Si viajas este fin de semana a Estados Unidos o te encuentras allá y no sabes qué hacer, a continuación te dejamos con el listado de las ciudades que suelen tener los mejores fuegos artificiales y otras actividades imperdibles.

¿En dónde estarán los mejores espectáculos de fuegos artificiales el 4 de julio?

Ciudad de Nueva York, Nueva York

En Nueva York se llevan a cabo los tradicionales fuegos artificiales de Macy’s, la cadena minorista que organiza el desfile de Thanksgiving.

El espectáculo de cohetes se lanza desde barcazas a lo largo del East River una vez que comienza a oscurecer sobre la ciudad. Además de los fuegos artificiales, la ciudad de Nueva York ofrece entretenimiento a bajo costo, gastronomía, conciertos gratuitos y actividades culturales.

Filadelfia, Pensilvania

Cada año, el 4 de julio se celebra en Filadelfia con el concierto One Philly Unity for America además del espectáculo de fuegos artificiales sobre el Museo de Arte de Filadelfia. Cabe destacar que en esta ciudad se firmó la Declaración de Independencia en 1776, por lo que sus fiestas son especiales.

Además del concierto y el espectáculo, en Filadelfia se lleva a acabo el concierto gratuito Wawa Welcome America que se extiende por dos semanas.

Las Vegas, Nevada

Las celebraciones de Las Vegas son algunas de las más importantes y famosas de Estados Unidos. Por lo general, la ciudad combina la exhibición de los fuegos artificiales con sus típicas atracciones, amplia oferta de entretenimiento y recreación, además de gastronomía internacional, conciertos gratuitos y casinos.

Orlando, Florida

De acuerdo con una encuesta hecha por WalletHub para 2026, Orlando es una de las mejores ciudades para celebrar el 4 de julio por sus fuegos artificiales, pero también por su amplia oferta de atracciones y actividades culturales y de recreación.

Chicago, Illinois

En el Navy Pier se lleva a cabo el espectáculo de fuegos artificiales cada año. El plan ideal es asistir a las actividades culturales frente al lago Michigan durante el 4 de julio para luego culminar el día con los cohetes.

De hecho, los asistentes suelen pasear en barcos de alquiler para disfrutar del show desde en agua; también alquilan las azoteas de hoteles o buscan un lugar en el parque Maggie Daley o en el sendero Lakefront Trail, donde se permiten hacer picnics y disfrutar de música en vivo.

¿Por qué se celebra el 4 de julio? Orígenes

El 4 de julio es una de las fechas más importantes para Estados Unidos, ya que conmemora la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, documento que marcó el nacimiento oficial del país. Aunque la votación para romper con Gran Bretaña ocurrió el 2 de julio, fue el 4 cuando el Congreso aprobó formalmente el texto que hoy da origen a la celebración.

Desde entonces, la festividad se ha convertido en una tradición nacional caracterizada por desfiles, reuniones familiares, barbacoas y espectáculos de fuegos artificiales. Incluso, uno de los Padres Fundadores, John Adams, anticipó en una carta que la independencia sería recordada durante generaciones con celebraciones e iluminaciones, término que en aquella época hacía referencia a los fuegos artificiales.