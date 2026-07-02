El Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra cada 4 de julio, no solo reúne a millones de personas para disfrutar de desfiles, reuniones y fuegos artificiales; también es una fecha en la que muchos aprovechan para hacer compras y beneficiarse de las ofertas del feriado.

Si te preguntas qué tiendas abrirán en Estados Unidos este 4 de julio de 2026, aquí te contamos qué cadenas operarán con normalidad, cuáles permanecerán cerradas y qué debes tomar en cuenta antes de salir de casa.

¿Costco abrirá el 4 de julio de 2026?

De acuerdo con su sitio oficial, Costco permanecerá cerrado este 4 de julio con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos, que este año conmemora el 250 aniversario del país.

La cadena acostumbra suspender operaciones durante algunos de los principales días festivos del año, entre ellos el 4 de julio, Acción de Gracias y Navidad.

Las sucursales reanudarán sus actividades habituales el 5 de julio.

¿Walmart abrirá el 4 de julio de 2026?

Walmart confirmó que sus tiendas abrirán durante el Día de la Independencia y operarán en sus horarios habituales.

Sin embargo, en algunas sucursales sus horarios podrían variar.

¿Qué otras tiendas abrirán el 4 de julio de 2026?

De acuerdo con Fox 4 News, estas cadenas también ofrecerán servicio durante el feriado:

Aldi (sus horarios podrían variar).

Albertsons

Gopuff

Kroger

Publix

T&T Supermarket

Trader Joe's (cerrará a las 5pm).

Whole Foods

Bass Pro Shops

Belk (abrirá de 9am a 7pm, pero podría variar dependiendo la sucursal).

Best Buy

CVS

Home Depot (algunas tiendas podrían cerrar a las 8pm).

Kohl's (los horarios podrían variar dependiendo la tienda).

Lowe's (los horarios podrían variar dependiendo la tienda)

Target

Sam's Club

¿Qué tiendas estarán cerradas el 4 de julio?

Hasta el momento, Costco es una de las principales cadenas que ha confirmado el cierre de todas sus sucursales durante el Día de la Independencia.

Recomendaciones

Para evitar contratiempos, te recomendamos consultar el horario de tu tienda más cercana antes de salir de casa.

Recuerda que algunos establecimientos podrían operar con horarios especiales o modificarlos dependiendo de la ciudad y la sucursal.