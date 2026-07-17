Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, aficionados de ambos países protagonizaron un intenso debate en redes sociales. La polémica aumentó cuando un conductor del canal GB News aseguró que, debido a la crisis económica del país sudamericano, "a los argentinos solo les queda el futbol".

A continuación te contamos qué dijo el presentador y cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo el conductor de GB News sobre Argentina?

En TikTok se hizo viral un video del canal GB News en el que los presentadores comentaban las celebraciones de la afición argentina tras conseguir su pase a la final del Mundial 2026. Sin embargo, lo que desató la polémica fueron las declaraciones del conductor, quien afirmó que los argentinos enfrentan una alta tasa de desempleo y que "solo les queda el futbol".

"La cosa es así: cuando tienes un desempleo juvenil tan alto como en Argentina, cuando has tenido una inflación de tres dígitos, cuando has pasado por tantas dificultades, es decir, el futbol es lo único que tienen", dijo el presentador.

Posteriormente agregó:

"Me gusta pensar que nosotros tenemos otras cosas en nuestras vidas, pero cuando ves esos desfiles de la victoria por el centro de la ciudad y todo eso, piensas: 'Sí, claro que pueden hacer grandes desfiles de la victoria, ninguna de estas personas tiene trabajo '. Quiero decir, literalmente, lo único que tienen en sus vidas es el futbol. Me gusta pensar que en Gran Bretaña también tenemos otras cosas que celebrar".

#WorldCup #Argentina #FalklandIslands #GBNews ♬ original sound - GB News @gbnews "It means more than football!" 😳 Watch as a frustrated Tom Harwood launches a scathing attack on Argentina's jubilant celebrations after fans flooded the streets waving flags bearing the slogan 'Las Malvinas' - Argentina's name for the Falkland Islands. England were just 10 minutes away from reaching their first World Cup final since lifting the trophy in 1966. But two late Argentina goals condemned the Three Lions to yet more years of heartbreak. #England

Redes sociales reaccionan al comentario del conductor inglés

El TikTok ya acumula 4.7 millones de reproducciones y más de 16 mil comentarios en TikTok.

Entre las reacciones, algunos usuarios consideraron que el conductor llamó "pobres" a los argentinos de una forma elegante, mientras que otros defendieron sus declaraciones y hubo quienes calificaron el comentario como xenófobo.

Algunos de los mensajes más destacados fueron:

"Si los argentinos les entendieran, estarían enojados".

"Les dijo pobres, pero sin ser maleducado".

" Argentina , burla del mundo otra vez".

"Me obligan a darle la razón a un inglés".

"¿Y la mentira dónde está?".

"Qué forma de insultar más elegante".

"Lo peor es que tienen razón".

"O sea que no solo los mexicanos lo decíamos; el mundo ya se dio cuenta".

"¿Sabes qué es lo que Argentina no tiene? Las Malvinas ".

"La xenofobia en todo su esplendor".

"¿No te parece eso un poco paternalista y condescendiente?".

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España el domingo 19 de julio?

Más allá de la polémica en redes sociales, Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo este domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos .

La Albiceleste se enfrentará a la España de Lamine Yamal, que buscará conquistar su segunda Copa del Mundo.

El encuentro podrá seguirse en México a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca y ViX Premium.