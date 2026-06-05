Aunque Bella Hadid ya se encuentra de vuelta en Nueva York, sus seguidores siguen fascinados con los recuerdos que dejó su reciente escapada al sur de Francia. La modelo ha continuado compartiendo momentos de su estancia en Saint-Tropez, donde disfrutó de días de lujo, sol y mar.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella publicó nuevas fotografías capturadas a bordo de un yate. En ellas destacó especialmente un elegante traje de baño en tono azul cielo, diseñado por Issey Miyake, que rápidamente se convirtió en el centro de atención.

El bañador, de corte alto y silueta ceñida, resaltó su figura de impacto. Aunque durante sus vacaciones también lució diversos bikinis más atrevidos, este look en particular llamó la atención por su estilo.

Bella Hadid is living her best life in Saint-Tropez

2/2 pic.twitter.com/zzwJqOmHnV — J&T (@JamesFoxyy) May 30, 2026

La publicación, que no incluyó descripción, generó una gran reacción entre sus seguidores, acumulando cientos de miles de interacciones en poco tiempo. Entre los comentarios destacó el de su madre, Yolanda Hadid, quien expresó su apoyo con emojis llenos de cariño.

Durante su estancia en la Riviera Francesa, Bella Hadid estuvo acompañada por amigos cercanos como Fanny Bourdette-Donon. Además, en publicaciones anteriores dejó ver que también compartió parte del viaje con su hermano Anwar Hadid. Su visita coincidió con uno de los eventos más importantes del espectáculo: el Festival de Cine de Cannes, donde también hizo acto de presencia.

Bella Hadid, Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde bir yatta görüntülendi. pic.twitter.com/V1iEr4PEZ9 — Kulis Magazin (@kulis_magazin) May 28, 2026

Más allá del glamour, la modelo también mostró un lado relajado y divertido. En una historia de Instagram, apareció junto a amigos sosteniendo baguettes y bromeando sobre su deseo de regresar a casa, reflejando la naturalidad que suele compartir con sus seguidores.

De regreso en Estados Unidos, Hadid no tardó en integrarse nuevamente a la vida urbana. Recientemente asistió a un partido de las Finales de la NBA en Nueva York, donde apoyó a los Knicks con un atuendo casual: camiseta vintage del equipo, gorra y jeans rectos. Su estilo desenfadado se complementó con un maquillaje cálido y su cabello rubio suelto.

Durante el evento deportivo, se dejó ver sonriente en videos y fotografías junto a sus amigos Patrick Dooley y Leah McCarthy. En uno de los clips, incluso se les observa cantando el icónico tema Empire State of Mind, reflejando el ambiente festivo del momento.

En paralelo a su carrera como modelo, Bella Hadid sigue fortaleciendo su faceta empresarial. Es cofundadora de Kin Euphorics, una marca de bebidas sin alcohol enfocadas en el bienestar, y recientemente lanzó Orabella, una línea de fragancias hidratantes para la piel.

Además, la modelo prepara el lanzamiento de un libro titulado Bella Hadid: Between Us, que verá la luz el próximo 6 de octubre. La publicación reunirá contenido inédito de su vida personal y profesional, incluyendo fotografías nunca antes vistas, recuerdos de su adolescencia y materiales exclusivos de su carrera.

En el ámbito personal, la modelo atraviesa una etapa de soltería tras concluir su relación con Adán Banuelos a inicios de año. A pesar de ello, continúa enfocada en sus proyectos y disfrutando de nuevas experiencias.

Con cada publicación, Bella Hadid reafirma su influencia, y esta vez, bastó un traje de baño azul y el paisaje de la Costa Azul para volver a robar miradas.