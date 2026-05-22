Bella Hadid se llevó todas las miradas en el Festival de Cine de Cannes 2026, consolidándose como la reina de esta alfombra roja. Además, usó un vestido con historia y dejó a la vista su figura casi irreal.

Durante el estreno de De Gaulle: Tilting Iron, la modelo optó por una pieza que no solo destaca por su estética, sino también por su carga simbólica. Hadid lució un vestido de encaje en tono marfil, hecho a medida por la firma francesa Schiaparelli, que evocaba directamente a uno de los looks más icónicos de Jane Birkin, la legendaria actriz y cantante anglo-francesa fallecida en 2023.

El diseño recordaba al vestido blanco de ganchillo que Birkin utilizó en Cannes en 1969, cuando tenía apenas 22 años y asistió junto a su entonces pareja, el músico Serge Gainsbourg. Aquel atuendo se convirtió en un símbolo de la estética relajada y bohemia de la época.

Bella Hadid. Foto: AFP

Bella Hadid. Foto: AFP

No obstante, aunque la inspiración es evidente, las diferencias entre ambos looks hablan de dos épocas completamente distintas. Mientras el vestido original de Birkin tenía un corte suelto, tipo caftán, en línea con el espíritu “hippie” de los años 60, el de Bella Hadid se ajusta al cuerpo con precisión, delineando una silueta casi irreal que resalta cada detalle de su figura.

El contraste también se hace evidente en el estilismo. Birkin apostó en su momento por una imagen desenfadada, con el cabello largo y natural, mientras que Hadid optó por una estética mucho más pulida. La supermodelo llevó el cabello recogido, dejando protagonismo a unos llamativos pendientes de diamantes de Chopard que elevaron el conjunto a un nivel de lujo.

Bella Hadid. Foto: AFP

Según la casa Schiaparelli, la creación del vestido implicó más de 22,000 horas de trabajo, reflejando un nivel de precisión y dedicación que dista mucho de las decisiones de último momento del pasado.

El resultado fue un look impactante. Las transparencias del diseño aportaron un toque atrevido, mientras que la estructura del vestido esculpió su figura con una perfección casi artística.

La estrella suele ser una presencia constante en las pasarelas y alfombras de todo el mundo, pero hace meses se tomó un tiempo libre debido a su lucha contra la enfermedad de Lyme.

Bella Hadid, que lleva 14 años luchando contra esta enfermedad neurológica crónica, ha estado recibiendo tratamiento y recientemente reveló que se vio obligada a rechazar “todos los trabajos durante casi un año”. La modelo afirmó que le costaba mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y que desde entonces ha aprendido a decir que no.

“La forma en que trabajé durante muchos años no era sostenible. Creo que, ya sabes, incluso durante la pandemia de COVID continué…’Trabajo’. Ahora sé que si soy capaz de decir ‘No’, incluso después de pasar por mi tratamiento el año pasado y tener que rechazar todos los trabajos durante casi un año, por lo que lloré”, recordó.