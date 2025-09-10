Kim Kardashian paralizó las redes sociales al compartir fotografías de una sesión fotográfica improvisada que realizó para promover la reciente colección de su marca SKIMS, que presenta varias prendas transparentes para mujer.

Se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de tomas en las que hizo alarde de su figura de impacto, ataviada con un ajustado catsuit color nude, hecho sobre tela traslúcida con grecas estampadas.

La prenda presentó un escote prominente de estilo square, con finos tirantes, ajuste en el torso que ayudó a destacar su pequeña cinturita y curvas de infarto. Bajo la prenda, Kim dejó ver su lencería, un bikini de cintura alta ligeramente más oscura.

Agregó un par de zapatillas de pvc con tacón de aguja. Otros diseños que modeló frente a la cámara constaron de pantalones estilo leggings traslúcidos con sostén de cota triangular, así como vestidos strapless y bikinis a la vista.

NO TE PIERDAS: Reina Isabel II sabía que iba a morir y pidió a sus médicos que la mantuvieran con vida hasta su Jubileo, con transfusiones de sangre

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos claros, labial nude, blush ligeramente rosado y una capa de base uniforme al resto de su piel, además de sombras marrones en los párpados que se lograron ver por los bordes de los lentes y el característico contouring. En tanto, su cabello negro se lució atado en un clean bun con raya en medio.

Estas fotos no fueron las únicas que hizo para arrojar publicidad a su marca de lujo. Recientemente rodó una sesión profesional luciendo varios diseños de estética similar con prendas traslúcidas.

Sus recientes actividades en redes sociales suceden luego de su viaje a Italia, durante el que asistió al Festival de Cine de Venecia, paseó por el Coliseo de Roma, fue de compras a Milán y fue honrada por su trabajo como abogada.

De acuerdo con los informes, la celebridad, de 44 años, fue honrada por remover la defensa de la reforma de la justicia penal por parte de la diseñadora Diane Von Furstenberg, durante los DVF Awards 205, llevados a cabo en el Teatro Goldoni de Venecia, Italia.

Con este reconocimiento, Kim dejó claro que no sólo es el rostro de la vida de lujo en Estados Unidos, ni sólo una estrella de la televisión, sino una mujer que apuesta por la filantropía gracias a su poder e influencia que mueve masas.

Se sabe que desde 2018 Kim ha usado su fama para defender la reforma de la justicia penal en Estados Unidos y ha ganado casos a favor de varias personas que han sido “víctimas” de las injusticias.