La oasismanía mexicana está lista para recibir a sus ídolos británicos Liam y Noel Gallagher con su nueva gira musical, misma que marca el comeback de Oasis luego de una larga pausa.

Algunos miembros del equipo musical y de producción de Oasis ya están en la Ciudad de México para preparar los dos shows que tienen agendados en el Estadio GNP Seguros este viernes 12 y sábado 13 de septiembre .

Precisamente, Paul Arthurs, guitarrista de la banda, es uno de los músicos que llegó con antelación al país para relajarse y darse el tiempo de explorar la Zona Metropolitana antes de subirse al escenario.

En sus redes sociales, Arthurs se hizo viral por visitar algunos sitios icónicos de México, incluido Teotihuacán y … Ecatepec.

A través de su cuenta de Instagram, donde se le conoce como Bone Heads Page, Paul compartió fotografías de una colonia popular del municipio de Ecatepec; en una de ellas se aprecia un grupo de casas sobre una loma y el cablebús, mientras que en otra muestra la fachada de una colorida casa con un perro en la calle; también fotografío la popular estatua del Vigilante, conocida por los lugareños como Birdman.

“El mejor día hoy en México”, escribió el guitarrista, generando comentarios mixtos sobre su visita a las colonias populares mexicanas. Algunos fans le aplaudieron que su interés fuera más allá que visitar colonias famosas y pudientes como la Roma o la Condesa en la Ciudad de México, mientras que otros le escribieron que era “innecesario” mostrar “lo más feo” del país.

Además de pasearse por Ecatepec, el músico de Oasis disfrutó de un día soleado en las pirámides de Teotihuacán, también en el Estado de México. Se sabe que este destino turístico es el favorito de muchas estrellas extranjeras que visitan para llenarse de energía y conocer más sobre la cultura prehispánica del centro del país.

Paul mostró fotografías de las pirámides acompañado de otros miembros del equipo de Oasis, incluido el músico y compositor Andy Bell y el tecladista Christian Madden, quienes escalaron algunas estructuras para llenarse de la energía del sol con los brazos abiertos.

¿Dónde están Liam y Noel Gallagher? ¿Ya llegaron a México?

Después de que se viralizaran las publicaciones de Paul, los fanáticos le cuestionaron en dónde estaban los controvertidos hermanos Liam y Noel Gallagher, y que no se sabe nada de su llegada a México.

En redes se dice que el equipo completo de Oasis ya llegó a la CDMX, pero todavía no hay fotos ni videos de los hermanos, oriundos de Mánchester.

Se espera que Oasis llegue al soundcheck en el GNP Seguros en las próximas horas, donde se presentarán ante más de 100 mil fanáticos que han esperado volver a ver y escuchar al dúo desde 2009, año en el que anunciaron su separación. ¿Estás listo para Oasis México 2025?