A sus 58 años, Salma Hayek se convirtió en la portada de la prestigiosa revista Sports Illustrated Swimsuit, según se reveló durante un reciente episodio de Today.

La actriz mexicana asistió al programa estadounidense para revelar la portada que hizo en colaboración con la revista deportiva,la cual es la primera en toda su carrera en el extranjero.

El principal look que lució para la sesión fotográfica se trató de un traje de baño de dos piezas en color verde olivo, compuesto por un sostén push up de cuello halter, a juego con un bikini de cintura baja atado por los costados.

Al pequeño conjunto sólo le sumó un collar con una piedra verde y sus anillos de matrimonio.

La estrella de Frida y The Eternals hizo alarde de su belleza con un rostro apenas maquillado con tonalidades claras, incluidas sombras marrones y labios nude. Su cabello se lució húmedo entre sus manos.

Durante su participación en el programa matutino, al que acudió para revelar en exclusiva la portada, Salma Hayek habló de su experiencia al posar para la prestigiosa revista a sus casi 60 años de edad.

“¡Es tan extraño! ¡Tengo casi 60 años! A estas alturas, ni se me habría pasado por la cabeza. Lo primero que te da es... ¿cómo se dice?... el síndrome del impostor. El síndrome del impostor te afecta inmediatamente”, dijo la mexicana.

Agregó que nunca se imaginó llegar a ser la protagonista de la publicación, ya que creía que no tenía la estética que se requería y que su físico no se parece a las de las modelos que normalmente posan.

“Recuerdo que cuando era joven y guapísima, solía mirar esta revista. Quería ver quién era la nueva modelo guapísima, la chica del momento. Y nunca se me pasó por la cabeza que pudiera salir en esa portada porque no se parecían a mí. Mi cuerpo no es precisamente el de una modelo y nunca pensé que fuera posible. ¿Y que pase a los 58? Es realmente impactante”, señaló la celebridad.

En un comunicado, la editora en jefe de Sports Illustrated, MJ Day, señaló que se está trabajando en las últimas portadas de la revista para “celebrar a las personas que están dando forma a la cultura y mostrar la belleza en un escenario mundial”.

“Cada mujer incluida este año tiene una razón única y poderosa para aparecer en esta edición. Ya sea por lo que representa, el impacto que genera o el cambio que impulsa en su propia vida y en el mundo que la rodea, estas mujeres se presentan con pasión y propósito”, añadió Day en el comunicado de prensa.

La editora describió a Salma Hayek como “una fuerza de la naturaleza como actriz, directora, productora y defensora de las mujeres”. La actriz mexicana colaboró con esta revista así como lo hicieron Jordan Chiles, gimnasta olímpica, y Lauren Chan, modelo y activista canadiense.