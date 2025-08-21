A dos años de la tragedia del sumergible OceanGate, que mató a cinco personas durante una expedición que se dirigía a los restos del Titanic, se ha informado que un nuevo multimillonario intentará llegar a las profundidades próximamente.

De acuerdo con los informes, se está trabajando en una nueva expedición al naufragio para un multimillonario que se ofreció a pagar nada más y nada menos que 10 millones de dólares.

La empresa Triton Submarines es la encargada de planear la nueva expedición tripulada; el director ejecutivo Patrick Lahey le dijo a The New York Post que se construyó otro sumergible capaz de descender a 3.8 kilómetros bajo el mar en el Océano Atlántico Norte para explorar los restos del icónico barco; la construcción de esta nueva nave costó alrededor de 20 millones de dólares.

“Además de ser un naufragio de importancia histórica, el hecho de que se encuentre a tanta profundidad hace que sea fascinante visitarlo”, dijo a The Post Lahey.

“Estoy muy emocionado de construir esto y cambiar la narrativa”, agregó.

Otra fuente le dijo al medio estadounidense que el viaje se hará muy pronto por un multimillonario que pagó 10 millones por el viaje.

Hasta el momento no se sabe la identidad de este magnate, pero se ha especulado que podría ser el excéntrico Elon Musk o Jeff Bezos, que son de los dos hombres más ricos del mundo actualmente, con una fortuna de $413 mil millones de dólares y $240 mil millones, respectivamente.

“Escuché que alguien bajará al Titanic en un par de semanas”, señaló el insider. “Lo que sí te puedo decir es que es multimillonario. Bajar allí costará 10 millones de dólares. Reconocerías con eso su nombre”, apuntó.

La fuente “bien informada”, según calificó el medio, detalló que el misterioso magnate está esperando para hacer un gran anuncio sobre su próxima hazaña, ya que se convertiría en el primero en visitar el Titanic a través del sumergible Tritón tras la desgracia de OceanGate de 2023.

“Quiere hacer un anuncio de que es la primera persona en ir al Titanic desde la tragedia”, dijo.

El nuevo viaje, como dijo la fuente, será el primero en dos años, después de que el sumergible Titán implosionara en las profundidades del Atlántico con cinco turistas en el interior, además del Ceo de OceanGate Stockton Rush que pilotaba la nave.

En las últimas investigaciones se informó que el responsable del accidente fue el mismo Rush, ya que su nave fue construida con fibra de vidrio, un material que sabía no resistiría la profundidad y la cantidad de agua sobre él, en lugar de titanio, el más usado en ese tipo de sumergibles.