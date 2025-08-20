El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra, y se encuentra ya en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el excampeón mundial fue entregado por Estados Unidos tras permanecer poco más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de aquel país.

Durante la conferencia de prensa matutina del martes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación del boxeador mexicano.

Lee la nota completa aquí