Un influencer sorprendió a sus seguidores luego de compartir que dejará las redes sociales para dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona: la religión. El creador de contenido se despidió a través de un video en el que dijo que anhela convertirse en sacerdote, por lo que está dispuesto a dejar los lujos y comodidades por cumplir este sueño.

Dicen por ahí que nunca es tarde para cumplir tus sueños ni para lograr lo que deseas, por eso, un joven influencer decidió que su camino ya no era ser creador de contenido de estilo de vida, sino que su verdadera vocación está en compartir la palabra de Dios.

Es por eso que tomó la decisión de abandonar su carrera de influencer para vestir de sotana por el resto de su vida. Pablo García comunicó a través de su cuenta de Instagram que dejará de ser influencer a partir del siguiente mes para ser sacerdote, ya que en unas semanas ingresará al seminario.

El creador de contenido, amante de las motos y los viajes, aseguró que empezará “un capítulo muy ilusionante” de su vida en el que estará “fuera del foco”.

“Hazle caso a lo que te diga el corazón’. Es una frase que hoy en día escuchamos mucho y que, si no se confunde con las ganas o con un sentimentalismo inmaduro, supone una verdad como un templo. Para mí ese es el verdadero éxito en la vida: hacer y vivir la vida que un día Dios pensó para mí ; hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo ”, indicó.

Agregó: “Soy consciente de que es una decisión que seguramente “el mundo” no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y “pocas preocupaciones”, pero repito: ¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? Yo me niego a conformarme. No sé si volveré en unos meses por aquí. Ya se verá. Por lo pronto, este mes de septiembre seguiré subiendo cosas con normalidad y te seguiré compartiendo mi vida”.

Del mismo modo, señaló que durante los próximos días continuará atendiendo sus compromisos como influencer, debido a que tiene contratos con marcas que aún debe cumplir: “También tengo compromisos con marcas que tengo que respetar y que quiero hacer bien, como he procurado hasta hoy. Lo que te pido es que si quieres, que reces por mí. Para que no me guarde nada. Para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que, también en los momentos malos, me repita una y otra vez: solo Dios basta. ¡Gracias por todo! Te rezo”, puntualizó.

Tras estas palabras, sus más de 700 mil seguidores reaccionaron y la mayoría apoyó su decisión de ser sacerdote: “Me alegro mucho por ti”, “Que sea una etapa llena de saberte amado”, “Qué valiente, gracias por tu entrega”, "Valoro tu difícil decisión y espero que te ayude”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.