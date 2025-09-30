¿Manejas en el estado de Florida? A partir del 1° de octubre entran en vigor nuevas reglas que representan un cambio significativo en la forma en que se sancionan ciertos delitos relacionados con vehículos motorizados en el estado.

La Ley HB 253 fue aprobada por la Legislatura de Florida en mayo y está lista para aplicarse a partir de este miércoles.

¿Qué establece la Ley HB 253?

La ley reclasifica y endurece las penas para una serie de infracciones vehiculares que anteriormente eran consideradas faltas menores. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

1. Uso indebido de luces en vehículos

Conducir, mover o hacer circular un vehículo con luces prohibidas (como luces rojas, azules o blancas visibles desde el frente) en ciertas circunstancias será considerado un delito grave de tercer grado.

Esto aplica especialmente si las luces se usan para simular autoridad, como intentar detener a otro vehículo.

2. Alteración de documentos vehiculares

Alterar intencionalmente un certificado de registro, una placa de matrícula, una placa temporal, una calcomanía de casa móvil o una etiqueta de validación pasa de ser una infracción de tránsito a un delito menor de segundo grado.

3. Dispositivos para ocultar placas

La ley prohíbe la compra, posesión, fabricación, venta o distribución de dispositivos diseñados para ocultar placas de matrícula.

Si se utilizan estos dispositivos con fines delictivos (por ejemplo, para evadir a la policía), se aplicarán penas agravadas.

¿Qué implicaciones tiene para los conductores?

De acuerdo con el gobernador De Santis, la ley HB 253 busca reforzar la seguridad vial y combatir el uso fraudulento de vehículos en actividades delictivas. Las implicaciones prácticas incluyen:

Mayor responsabilidad legal: Acciones que antes se resolvían con una multa ahora pueden generar antecedentes penales.

Penas más severas: Los delitos de tercer grado pueden conllevar hasta 5 años de prisión, multas de hasta $5,000 dólares, o ambas.

Mayor vigilancia: Las autoridades tendrán más herramientas legales para identificar y sancionar conductas sospechosas en carretera.

¿Por qué se implementa esta ley?

Según el texto oficial, la HB 253 responde a la necesidad de:

Evitar la suplantación de autoridad mediante el uso de luces similares a las de vehículos oficiales.

Facilitar la identificación de vehículos en investigaciones criminales.

Reducir prácticas ilegales que dificultan el control de tránsito y la seguridad pública.