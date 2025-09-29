El 1 de octubre se acerca y en torno a la fecha existe la incógnita si habrá descanso obligatorio para los empleados mexicanos y suspensión de clases para escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por ser día feriado.

Y es que el año pasado, el 1 de octubre de 2024 fue día de descanso obligatorio en todo el país reconocido, no sólo en el calendario de la SEP, sino en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Este 2025, se suspenderán las clases el miércoles 1 de octubre? ¿Qué se celebra?

La Ley Federal del Trabajo define a los días festivos, o días feriados, como aquellos que no son laborables y se consideran de descanso obligatorio. En caso de que se requiera trabajar en uno de estos días, el patrón y sus empleados deben acordar el número de personas que prestarán sus servicios y deberán dar un pago superior.

NO TE PIERDAS: Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

En este sentido, los trabajadores tendrán que asistir a sus centros laborales, pero tienen derecho a recibir su salario convencional más un salario doble por el servicio prestado, que al final se convierte en un pago triple.

En el caso del miércoles 1 de octubre, el día se trabajará con normalidad y no habrá suspensión de clases por parte de la SEP para prescolar, primaria y secundaria, ya que no es festivo que amerite descanso obligatorio.

Según la LFT, el 1 de octubre del año pasado hubo descanso obligatorio debido a que se llevó a cabo el cambio de gobierno federal, es decir, fue la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Cabe mencionar que este día feriado sólo ocurre una vez cada seis años, que es el periodo que dura una administración presidencial.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo dice con respecto al descanso en esta fecha: “El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal (atendiendo a la reforma del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)”.

En torno a lo anterior, la SEP tampoco suspenderá clases el miércoles 1 de octubre. La secretaría señala en su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026 que la próxima suspensión de clases por día feriado será el lunes 17 de noviembre por el Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20, pero se recorre al lunes; esta fecha ameritará un puente vacacional.

La LFT reconoce este día como un día festivo de descanso obligatorio, por lo que ni los alumnos de nivel básico, media superior y superior tendrán clases; los empleados bajo un contrato subordinado tampoco trabajarán.