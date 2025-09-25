La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como “muy buena noticia” que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia adquirieran el 25 % de Grupo Financiero Banamex, como lo anunció el miércoles Citigroup.

“Banamex regresa a un empresario mexicano, en una transacción legal que comienza a darse en un 25 %. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana se produce después de que el miércoles, Citigroup anunciara la transacción, que está sujeta a condiciones de cierre habituales y a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas, y la cual se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026.

Sheinbaum enfatizó en la importancia de que Chico Pardo sea mexicano, y aseguró que es un “hombre de buena reputación” .

Apuntó, además, que un día antes del anuncio formal, la buscaron para informarle sobre la transacción.

La participación del octavo hombre más acaudalado del país marca un nuevo capítulo en la venta del banco mexicano, luego de la separación de Citigroup, anunciada en enero de 2022.

La entrada de Chico Pardo, fundador de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y presidente del fondo de inversión Promecap, fue vista por el banco como una señal de confianza en el futuro de Banamex.

La compra del 25 % se enmarca en el proceso de desinversión de Citi en Banamex, anunciado en 2022, cuando el banco estadounidense informó que pondría a la venta su filial mexicana como parte de su estrategia global de simplificación de negocios.

Tras el fracaso de las negociaciones de venta directa con Grupo México, Citi confirmó que optaría por sacar Banamex a bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI).

En ese contexto, la operación con Chico Pardo no sustituye la OPI, sino que la complementa, de acuerdo a la firma estadounidense.

Citi reiteró este miércoles que “cualquier decisión relacionada sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias”.

Banamex, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de México, cuenta con más de 1.200 sucursales y cerca de 12 millones de clientes.