El Gobierno de México envió este miércoles una nota diplomática a Estados Unidos para pedir que se investigue la muerte de Ismael Ayala-Uribe, un mexicano de 39 años que murió en un hospital de California, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

"Se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se haga todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada”, señaló la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante se refirió así al caso del migrante mexicano que falleció el pasado 22 de septiembre en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, ubicado al noreste de Los Ángeles.

De acuerdo con la información, Ayala-Uribe se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE en la localidad californiana de Adelanto y fue trasladado el 21 de septiembre a las instalaciones médicas para "una evaluación más exhaustiva" de un absceso en el glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo.

En la madrugada del 22 de septiembre, Ayala-Uribe fue hallado inconsciente y fue declarado muerto.

Las causas del fallecimiento aún no han sido reveladas pero están siendo investigadas; el ICE dijo que Ayala también presentaba hipertensión y taquicardia anormal.

El ICE enfrenta varios procesos judiciales por la falta de atención médica necesaria brindada a los detenidos.

Al respecto, Sheinbaum aseguró que su Gobierno apoya a las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, en caso de violaciones a los derechos humanos, a través de los consulados que ayudan con abogados para que los connacionales presenten la denuncia correspondiente.

Asimismo, precisó que México ha enviado otras notas diplomáticas a Estados Unidos, como en el caso del michoacano Silverio Villegas, quien perdió la vida durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ocurrido el 12 de septiembre en Franklin Park, Illinois.

"Enviamos nota diplomática igual para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias y estamos apoyando a la familia", apuntó.

La muerte de Ayala se suma a la del hondureño Santos Reyes Banegas, de 42 años, que falleció en el Centro Correccional del Condado de Nassau en East Meadow, al este de la ciudad de Nueva York, por una presunta falla del hígado.

Reyes Banegas murió el 18 de septiembre apenas dieciocho horas después de llegar al centro de detención, donde "por protocolo pasó por una revisión médica" que lo declaró admisible el día anterior, aseveró la agencia gubernamental.

Los fallecimientos del mexicano y el hondureño se suman a las dieciséis muertes de migrantes ya reconocidas de forma oficial por el ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024, con lo que ya supera las doce registradas durante todo el año fiscal anterior.