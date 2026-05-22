Un grupo de estudiantes de bachillerato del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 23, Empalme, Sonora, grabaron a un maestro revisando sus pertenencias sin autorización tras haber reportado la desaparición constante de objetos de valor.

Por lo anterior, el pasado 17 de mayo la dirección del CETMAR 32, a través de la Secretaría de Educación Media Superior de Sonora, informó que investigan el caso con el fin de "esclarecer los hechos y determinar las acciones procedentes ".

Asimismo precisó que, mientras se resuelve el caso, "el docente involucrado ha sido separado temporalmente de sus labores ".

El video fue publicado en redes sociales donde tanto la comunidad estudiantil como cibernautas expresaron su indignación.

¿Qué paso en el CETMAR 32?

De acuerdo con reportes de medios locales, los estudiantes del CETMAR 32 habían reportado el extravío de algunas pertenencias como audífonos, además de la desaparición de dinero y carteras que dejaban dentro de sus mochilas cuando salían del salón de clases.

Derivado de ello, escondieron un celular entre las bancas para que grabara lo que pasaba mientras no estaban en el aula.

El video captó el momento en que un hombre entra caminando sigilosamente. Luego empieza a esculcar las mochilas de los estudiantes, intentando moverlas lo menos posible.

🎒 #Sonora | ¡Irónico! Suspenden a maestro de Ética captado robando mochilas de sus alumnos

Un profesor de Ética fue suspendido en Empalme tras ser exhibido en video revisando y robando pertenencias de las mochilas de sus estudiantes. Padres de familia y la comunidad escolar… pic.twitter.com/4w7gcqvvtS — RETO diario (@retodiariomx) May 21, 2026

En un instante de una de ellas saca una cartera, la revisa con detenimiento y después la regresa a su lugar.

Tras descubrir al presunto responsable, los alumnos reportaron el incidente con sus padres.

En medios locales, el hombre fue identificado como José Pedro "N".

Se precisa que el presunto profesor impartía clases de Ética.

Al respecto las autoridades educativas confirmaron que tanto padres de familia y alumnos involucrados presentaron una denuncia.

A cinco días del comunicado en las redes de la CETRAM 32 no han dado actualización del estatus del profesor.