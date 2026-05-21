La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este jueves que tres mujeres, que formaban parte de la ponencia del ministro Irving Espinosa, "presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable" tras viralizarse videos en tiktoks que fueron grabados por ellas en las oficinas del tribunal promocionando una marca.

En redes sociales se publicaron al menos dos videos en los que se muestra a las jóvenes actuado para promocionar de forma "cómica" una botana. "Más que mi jefa, mi bestie en antojitos", se lee en la descripción de uno de ellos.

A través de un comunicado, la SCJN detalló que " ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales " .

Asimismo, aclaró que los videos ya fueron bajados de las cuentas y que el caso está en revisión para "determinar si existió el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales".

SOBRE ESTE NUEVO ESCANDALO DE OTRO INFLUENCER HACIENDO VÍDEOS PUBLICITARIOS EN LA CORTE DEL ACORDEÓN



Ha habido un comentario en mi post que señala directamente a una licenciada quien estaría adscrita a la ponencia de @IrvingEspinosa_ ojalá que @SCJN se pronuncie al respeto👇 https://t.co/2DKjIjmDSF pic.twitter.com/8VwUTg5g5F — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) May 21, 2026

Los tiktoks a los que hace alusión la Corte se viralizaron hace unos días en diversas plataformas.

En uno no se revela que fue grabado en las oficinas de la SCJN, en otro en la puerta apenas se ve un sello, sin embargo, hubo quien se dio a la tarea de identificar a las participantes y a las instalaciones donde fueron grabados.

Con ello, los cibernautas etiquetaron a la Corte para cuestionar el uso que se le da las instalaciones de gobierno y la forma de trabajo de sus colaboradores.

"Supongo que habrá sanción ¿correcto?", cuestionó Toño Núñez.

"¿Qué tipo de perfil tiene el personal adscrito a la ponencia del licenciado-electo Irving?", dijo Jovamix en X.

Pese a la respuesta de la SCJN, los señalamientos han continuado.